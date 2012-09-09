Daum: 'Kocaman’ın Alex’i silmesini anlayamadım'

Amsterdam Arena'da Türkiye Hollanda'ya 2-0 mağlup olurken tribünde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christph Daum da vardı. Maçın ardından Takvim gazetesinden Tunç Özgen'in sorularını yanıtlayan Alman hoca, hem Sarı-Lacivertliler'de yaşanan Alex kriziyle hem de milli takımımızla ilgili değerlendirmelerde bulundu.





"Alex hiçbir dönemde problem olmadı"





Konuya Fenerbahçe ile başlayan Alman hoca tartışmaların odak noktası olan Alex'e sahip çıkarak, "Onu Fenerbahçe'ye ben getirdim. Hiçbir zaman hızlı ve süratli bir futbolcu olmadı. Bu onun fiziksel özelliklerinden kaynaklanan bir durum. Ancak maç içinde bir ortayla oyunun kaderini değiştirir. Yani bir pasla maçı alır. Alex'in nasıl bir futbolcu olduğunu anlamak için istatistiklere bakmak gerekir. Aykut'un Alex'i silmesini ve gözden çıkarmasını anlayabilmiş değilim. Bu kadar değerli ve özellikli bir oyuncuya bu yapılmamalıydı. Alex hiçbir dönemde problem bir oyuncu olmadı. Aykut hoca Alex'le adam gibi geçinmelidir. Onu küstürmemek gerekir" ifadesini kullandı.





"İstatistikler yalan söylemez"





Daum, Alex için istatistiklere bakmanın yeterli olacağını söyledi. Alman hoca, "İstatistikler hiçbir zaman yalan söylemez" dedi.





"Eğer Alex Spartak Moskova maçında oynasaydı..."





Daum, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'undan elenmesinde en büyük nedeni Kocaman'ın Alex'i Spartak Moskova ile oynanan ilk maçta oynatmamasına bağladı. Alman hoca, "Eğer o maçta Alex forma giyseydi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elenmezdi. Ona böylesine bir maçta forma vermemek hataydı" diye konuştu.





"Gökhan Gönül geride oynamalıydı"





Daum'la sohbetin ikinci bölümünde A Milli Takımımızı değerlendirirken Türkiye'nin daha ilk yarıda Umut'la 2, Arda ile 1 gol pozisyonu bulup bunu değerlendiremediğini söyledi.





Daum, "Türkiye 45 dakikada 3 pozisyon buldu sıfır gol, Hollanda yarım pozisyon buldu bir gol. Oysa Türkiye için bu maç bir şanstı. Çünkü hiçbir zaman Hollanda'yı bir daha böyle yakalayamazsınız" dedi. Hamit Altıntop'un ofansif anlamda iyi oynadığını vurgulayan Daum, "Ama karşısında Robben gibi bir oyuncunun olması onun şanssızlığıydı. Her 2 gol de Hamit'in kanadından geldi. Gökhan Gönül geride, Hamit onun önünde oynamalıydı. Abdullah Avcı nedense bunu göremedi. Emre-Nuri değişikliği de gereksizdi. Selçuk konusunda ise bir şey diyemem. Bir yenilgiyle umutlar hiçbir zaman bitmez. Ama bu mağlubiyetlerden ders almamak umutları bitirir" diye konuştu.





"Avcı'nın eleştirilmesi doğru değil"





Alman teknik adam Daum Abdullah Avcı'nın Selçuk'u Hollanda maçında kulübede oturtmasının onun tercihi olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Bu karar için Abdullah Avcı'nın eleştirilmesini doğru bulmuyorum" dedi.





Kaynak: Takvim / Tunç Özgen