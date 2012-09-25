Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Daum’dan Paşa’ya yeşil ışık

Sivasspor karşısında önceki akşam alınan 1-0'lık yenilginin ardından teknik direktör Metin Diyadin'le yollarını ayıran Kasımpaşa'da sıcak saatler yaşanıyor.

25 Eylül 2012 Salı 11:25
Daum’dan Paşa’ya yeşil ışık
Sivasspor karşısında önceki akşam alınan 1-0’lık yenilginin ardından teknik direktör Metin Diyadin’le yollarını ayıran Kasımpaşa’da sıcak saatler yaşanıyor. Birçok hoca İstanbul ekibiyle anılmaya başlarken, daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi çalıştıran Daum’un ismi ön plana çıktı. Lacivert-Beyazlılar’ın temasa geçtiği iddia edilen Alman hoca; "Türkiye’yi ve İstanbul’u ne kadar çok sevdiğimi artık herkes biliyor. Kasımpaşa hakkında fazla bilgiye sahip değilim ama en azından hedeflerini biliyorum. Resmi bir şey yok. Ancak birkaç yerden bu konuyla ilgili konuşmalar duydum. Gelecekte ne olacağını belli olmaz. Olay ciddileşsin sonra daha fazla açıklama yapabilirim” dedi. 

Bu arada Kasımpaşa Başkanvekili Hilmi Öksüz, “Diyadin’le başarısızlığından dolayı yollarımızı ayırmadık. Bu kulübe 150 milyon Euro harcanacak ve uzun vadede bir hocayla çalışmak istiyoruz. Mustafa Denizli, Rıza Çalımbay ve Ertuğrul Sağlam’la görüştüğümüz doğru değil” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fanatik

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim