Daum’dan Paşa’ya yeşil ışık

Sivasspor karşısında önceki akşam alınan 1-0’lık yenilginin ardından teknik direktör Metin Diyadin’le yollarını ayıran Kasımpaşa’da sıcak saatler yaşanıyor. Birçok hoca İstanbul ekibiyle anılmaya başlarken, daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi çalıştıran Daum’un ismi ön plana çıktı. Lacivert-Beyazlılar’ın temasa geçtiği iddia edilen Alman hoca; "Türkiye’yi ve İstanbul’u ne kadar çok sevdiğimi artık herkes biliyor. Kasımpaşa hakkında fazla bilgiye sahip değilim ama en azından hedeflerini biliyorum. Resmi bir şey yok. Ancak birkaç yerden bu konuyla ilgili konuşmalar duydum. Gelecekte ne olacağını belli olmaz. Olay ciddileşsin sonra daha fazla açıklama yapabilirim” dedi.





Bu arada Kasımpaşa Başkanvekili Hilmi Öksüz, “Diyadin’le başarısızlığından dolayı yollarımızı ayırmadık. Bu kulübe 150 milyon Euro harcanacak ve uzun vadede bir hocayla çalışmak istiyoruz. Mustafa Denizli, Rıza Çalımbay ve Ertuğrul Sağlam’la görüştüğümüz doğru değil” ifadelerini kullandı.





Kaynak: Fanatik



