Dasic imzaya kaldı

Beşiktaş Kulübü Basketbol Komitesi Başkanı Abdullah Sözer, 24 yaşında ve 2.08 metre boyundaki oyuncu ile anlaşmaya vardıklarını ve sözleşmeyi kendisine gönderdiklerini söyledi.

Sözer, ülkesinin Buducnost Podgorica takımında profesyonel kariyerine başlayan ve İspanya ile İtalya’nın önemli takımlarında da forma giyen Vladimir Dasic’in bir aksilik olmaması halinde sözleşmeyi imzalayarak kendilerine göndereceğini dile getirdi.

Abdullah Sözer, geçen sezon kadrolarında bulunan, ancak İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımına transfer olmasına rağmen tekrar kendileriyle birlikte ismi anılan Pops Mensah-Bonsu’nun durumuna açıklık getirerek, şunları söyledi:

”Bonsu’nun ayağında ciddi sorunlar var. Yan bağları yırtık ve kıkırdağı da gitmiş durumda. Zaten geçen sezon da sakatlığı vardı. Bizden giden bir iki oyuncuda bu tür sorunlar vardı. Bizde kalmadığı için bir açıklama yapmak istememiştik. Bu yanlış olurdu. Bonsu, büyük bir paraya İsrail’e gitti. Bırakın Beşiktaş camiasını ben bile 1 milyon 300 bin dolar vermezdim.”

Siyah-Beyazlı takımın yöneticisi, Fenerbahçe Ülker’den transfer ettikleri Gasper Vidmar’ın Türk statüsünde oynamasıyla ilgili girişimler konusunda ise ”Federasyon seçimleri öncesinde bu konuda yorum yapmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.