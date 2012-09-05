Darıca Gençlerbirliği şampiyonluk hedefliyor

Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mehmet Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, lige hazır olduklarını bildirdi.





''Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum'' diyen Kaya, geçen sezon tecrübe sahibi olan takımı, çalışmalarla üst seviyeye çıkardıklarını ifade etti.





Kaya, play-off'a katılamadıkları için üzgün olduklarını dile getirerek, ''Sadece futbol oynamayı düşünüyoruz. Darıca Gençlerbirliği, mevcut kadrosuyla 3. Lig'deki takımlar arasında ilk 5 arasındadır. Grubumuzda şampiyon olmak için mücadele edeceğiz'' dedi.





Gruplarında yatırım yaparak iyi kadrolar oluşturan takımların bulunduğuna dikkati çeken Kaya, güçlü takımlarla ligde şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi.





Kaya, sezon hazırlıkları kapsamında yaptıkları özel maçların ölçü olmadığını belirterek, güçlü bir kadroya sahip olduklarını ve lige iyi başlangıç yapmak istediklerini vurguladı.