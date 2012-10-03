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'Darbeyi ABD planladı, belgeyi verdim'

28 Şubat soruşturmasında 'mağdur' sıfatıyla ifade veren Şevket Kazan, "Darbenin Amerika'da planlandığını söylüyordunuz. Onu tekrar ettiniz mi?'' sorusunu 'Evet. Belgeleri verdim' diye yanıtladı.

03 Ekim 2012 Çarşamba 18:00
'Darbeyi ABD planladı, belgeyi verdim'

28 Şubat döneminin Adalet Bakanı Şevket Kazan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adalet Sarayı'na geldi.

Kazan, adliyede soruşturmayı yürüten Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli cumhuriyet savcısına 'mağdur' sıfatıyla ifade verdi. Kazan'ın ifadesini, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı Mustafa Bilgili aldı.

Şevket Kazan, yaklaşık 2,5 saat süren ifadesinin ardından adliyeden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlık soruşturmalarının gizli yürütüldüğünü anımsatarak, ''Dolayısıyla, tahkikat aşamasında ifadelerimizde ne dedik, neler söyledik, neler soruldu, bunu şu anda açıklama durumunda değiliz. Tahkikat gizlidir. Ancak tahkikatın konusu Batı Çalışma Grubu ile alakalıdır'' dedi.

Dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in de dün aynı konuyla ilgili ifade verdiğini hatırlatan Kazan, şöyle konuştu:

''Bendeniz de bu konuda gerekli ifadeyi verdim. Zaten, Batı Çalışma Grubu ile ilgili olayları daha önce Refah Gerçeği adı altında yazdığım kitabın üçüncü bölümünde, tamamen 28 Şubat olaylarını yansıtan cildinde anlatmıştım, temalarını koymuştum, ifade etmiştim. Bugün orada ifade ettiğim hususları, ifade sırasında da aynen tekrarladım. Konu bundan ibaret. Allah hayır etsin, Allah savcılarımıza, hakimlerimize gayret versin. Gerçekten bu olay sebebiyle davanın da bir an önce açılmaması dolayısıyla sıkıntı çekenlere de hayırlı kararlara muhatap olmayı nasip etsin.''

Bir gazetecinin, ''Şikayetçi oldunuz mu '' sorusuna Kazan, ''Evet, şikayetçi olduğumu ifade ettim'' karşılığını verdi.

Kazan, ''Refah Partisi bu süreçte kapatıldı. Refah Partisi'ni kapatan yargı çevrelerinden şikayetçi oldunuz mu '' sorusu üzerine, ''Tabii, tahkikatın dışında olan, yani bu Batı Çalışma Grubu ile ilgili tahkikattır. Dolayısıyla belli kişilerle sınırlıdır. Bu Batı Çalışma Grubu'nda kimler varsa ki bazıları tutuklandı biliyorsunuz, onlarla ilgili. Yoksa Refah'ın kapatılması konusundaki dava mensuplarıyla ilgili değil'' dedi.

''Siz, sık sık darbenin Amerika'da planlandığını söylüyordunuz. Onu tekrar ettiniz mi '' sorusunu ise Kazan ''Evet. Belgeleri verdim'' diye yanıtladı.

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