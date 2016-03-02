Danimarka'dan Trump'a eleştiri

Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen, ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı adaylarından emlak zengini Donald Trump'ın "iç çamaşırı değiştirir gibi fikir değiştirdiğini" söyledi.

Jensen, DR kanalına yaptığı açıklamada, seçimi kazanması halinde Trump'la çalışmanın çok zor olacağını kaydetti.

Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması halinde, bunun ABD'nin istikrarı üzerinde büyük etkiye neden olacağını ifade eden Jensen, "Çünkü Trump hiçbir şekilde edilemez. ABD'yle çalışmak çok çok zor olacaktır. Çünkü Trump'ın yarın neye inanacağını asla bilemezsiniz. Nasıl biz her gün iç çamaşırı değiştiriyorsak o da her gün fikir değiştiriyor" dedi.

Demokrat başkan aday adayı eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la çalışmanın daha kolay olacağını dile getiren Jensen, "Hillary'i biliyoruz. Dışişleri Bakanı ve bir siyasetçi olarak onu uzun yıllardır tanıyoruz. Eşi (Bill Clinton) Beyaz Saray'dayken, Hillary Clinton'ın ne için mücadele ettiğini biliyoruz" diye konuştu.



