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Damla: 'Şampiyonluk sevinci yaşamak istiyoruz'

Ankara’da yapılacak Avrupa Şampiyonasında Genç Kız Milli Takım’ın en önemli kozlarından biri de Damla Çakıroğlu. Hırslı yapısı, kaptan olarak sorumlu davranışları Damla Çakıroğlu’nun en önemli özelliklerinden.

14 Ağustos 2012 Salı 14:15
Damla: 'Şampiyonluk sevinci yaşamak istiyoruz'
22 Haziran 1994 doğumlu, 1 metre 81 santimetre boyundaki başarılı smaçör, “Oyuncularımızı tanıyalım” dizimizin konuğu olarak kendisini anlattı;
 
"Voleybolla 10 yaşında tanıştım"

"Spora kas gelişimime zemin hazırlaması için yüzme ve jimnastikle başladım. Voleybolla 10 yaşında okulum TED Ankara Koleji’nin okul takımında tanıştım. Aynı sene Türk Telekom Spor Kulübü alt yapısına geçtim ve gelişim sürecimi devam ettirdim."

"En büyük teşvikçi babam"

"Sporcu bir ailenin içinden geliyorum, en büyük teşvikçim babam; doğduğumda beni eline alıp “Bu kız voleybolcu” olacak demiŞ. Ailem, doğduğum anda voleybolcu olmamı istediğinden, sonraki yıllarda beni bu yolda destekledi, bana voleybolu sevdirdi."

"Tüm hocalarıma minnettarım"

"Babamın yaşam koçum olması, benim için cok büyük bir avantaj oldu. İlk antrenörlerim Akın Akyıldız ve Güzin Teksoy’a bana kattıkları için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Elbette, üzerimde emeği olan başka antrenörlerim de var. Gökhan Hakan Yıldız, Aynur Sarıaslan, Mehmet Bedestenlioğlu, Alper Erdoğuş, Marco Motta, Suphi Doğancı... Hepsine minnettarım. Sağlık konusunda da fizyoterapistlerim Serkan Usgu ve Selin İlkay Koç’u belirtmeliyim."

Çok sayıda başarısı var

"Voleybolun içinde geçen sürem, yaşımla oranlandığında hayli. Bu süre içinde değişik dereceler elde etmemiz de normal. Minik, küçük, yıldız ve genç kategorilerinde çok sayıda Ankara ve Türkiye şampiyonlukları, 2009 senesinde Genç Milli takımla Balkan İkinciliği, iki Avrupa beşinciliği, Dünya dördüncülüğü, 2011 senesinde önce EYOF üçüncülüğü, arkasından Yıldız Milli Takım’la Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu mutluluklarını yaşadım."

"Yurt dışında oynamayı çok istiyorum"

"Yurt dışında oynamayı çok istiyorum; Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmuş kadronun bir üyesi olarak talep gelmesi normal; özellikle istediğim ve konuştuğum kulüpler var. Ancak şu an önceliğim Türkiye liginde başarılı bir şekilde uzun yıllar yer alıp A Milli takımda forma giymek. A Milli Takımımız olimpiyatlarda bize büyük gurur yaşattı. Biz de onların izinden gidip olimpiyatlarda yer almak istiyoruz Hedefimiz, büyük şampiyonluklar elde ettiğimiz bu kadroyla, olimpiyatlarda da bir ilke imza atıp ülkemize madalya getirmek."

"Kendimi yabancı dil alanında geliştiriyorum. Üniversite bölümümü de dil alanında seçtiğimden voleybolun oynarken ve sonrasında bana kolaylık sağlayacağını düşünüyorum."

Örnek aldığı isim Poljack

"Özellikle kendi mevkimden oyuncuları takip ediyorum. Küçüklüğümden bu yana hırsını örnek aldığım oyuncu Maja Poljak. Logan Tom ve Destinee Hooker çok beğendiğim isimlerden..."

Avrupa Şampiyonası sert geçecek

18 Ağustos'da ev sahipliğini yapacağımız Avrupa Şampiyonası bizim için diğer turnuvalara oranla daha sert geçecek. Çünkü kategori farklılaştı. Çok uzun kamp dönemi geçiremedik fakat kısa zamanımızı en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Sorumluluğumuz gecen yılki şampiyonluklardan sonra daha da arttı. Biz de bunun bilincinde ilerliyoruz.

Ciddi bir sakatlıktan çıktım. Fakat takıma adapte olmam çok zamanımı almadı. Çünkü ameliyattan sonra kendimi hep arkadaşlarımın yanında hayal edip bu şampiyona için çalıştım. Elimizden gelenin en iyisini yaparak uğurlu Başkent Voleybol Salonunda bu sene de şampiyonluk sevincini Ankara seyircisiyle yaşamak istiyoruz.
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