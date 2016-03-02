Damadı Doğduğuna Pişman Ettiler

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dünya evine giren genç, arkadaşlarının yaptığı geleneksel şakalarla zor anlar yaşadı. Gelin alma öncesi arkadaşlarından bazıları damada takı ve para takarken, bazıları ise boynuna koca tuz torbaları astı, bazıları da zorla lokum yedirmeye çalıştı.