Damacana su raporu açıklandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye çapında hizmet veren 244 su firmasının ürünleri üzerinde inceleme yaptı, yaklaşık bin 100 numune laboratuvara gönderildi.

114 markada uygunsuzluk tespit edildi, 15 dolum tesisinin sağlık şartları uygun bulunmadı. İşte o markalar; 'Gençsu', 'Karlık Madran', 'Alka Madran', 'İvriz Su!, 'Beysu', 'EDK Lara', 'Hünkar', 'Revan', 'Buzdağ', 'Kardelen', 'İdeal', 'Hazar Vox Nida', 'Bahçeayran', 'Esensu Özayran', 'Kabalak'

Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul'da 61 dolum tesisi üzerinde yapılan denetimde 5 marka geçer not alamamıştı. 'Buzada', 'Erpınar', 'Alps', 'Kervansaray' ve 'Yalısu' İstanbul için açıklanan kirliliği tespit edilen markalar oldu.