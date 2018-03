'Dalaman Weekend' projesi iç turizmi hareketlendirecek

Hafta sonunda tatile gitmek isteyen vatandaşlara yönelik düzenlenen uçak, transfer ve otel konaklamasını kapsayan 2 gün 2 gecelik tatil paketi "Dalaman Weekend" projesi hayata geçirildi.



YDA Dalaman Havalimanı öncülüğünde Muğla Valiliği, AnadoluJet ve Pegasus Hava Yolları iş birliğiyle hayata geçirilen ve Kasım-Nisan dönemlerini kapsayan projenin tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) genel merkez binasındaki toplantıda projeyi tanıtan YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, dünyada ve Türkiye'de yıllık izin kullanılmadan hafta sonları değerlendirme etkinliklerinin giderek arttığını belirterek, bu çerçevede düzenlenen şehir ve bölge gezilerinin yaygınlaştığını anlattı.



Dalaman Havalimanı 2006'da özel işletilmeye başlanmasından itibaren yolcu sayısının yüzde 29 arttığını dile getiren Güvenç, buraya her yıl yaklaşık 1 milyon İngiliz turist geldiğini söyledi.



Güvenç, insanların refah düzeyi arttıkça ve ulaşım imkanları kolaylaştıkça daha fazla seyahat eder hale geldiğini ifade ederek, internetten yapılan rezervasyonların hızla arttığını, insanların şehirlerden kaçarak hafta sonunu tatil yaparak geçirmek istediğini bildirdi.



Genel Müdür Güvenç, "Kişi otelini ayrı uçağını ayrı transferini ayrı düşünüp çaba sarf etmesin diye bunların hepsini tek kalemde sunduk. Otel, transfer ve uçağın bir arada olduğu 2 gün 2 gecelik bir paket oluşturduk. Gidiş ve dönüş uçak biletleri de dahil. Otel yıldızlarına göre değişen 299, 399 ve 499 liralık paketler mevcut. Pakete kahvaltı dahil" dedi.



Dalaman'ın yemek kültürünün ve restoranlarının tanınması için pakete şimdilik yemek eklemediklerini dile getiren Güvenç, ilerde eklenecek restoranlarla tatilcilerin istediği yerden istediği şeyi rahatça yiyebileceğini aktardı.



Güvenç, hedef kitlelerinin önemli ölçüde "35 yaş ve üzeri" günübirlik seyahat eden, yanında büyük bagajlar taşımayan kişiler olduğunu kaydetti.







- "Sezon dışında turizm devam edecek iç turizm hareketlenecek"







Proje ile sezon dışında da turizmin devam ettirilmesini ve iç turizmin canlandırılmasını amaçladıklarını vurgulayan Güvenç, "Giderek artan iç turizm hareketinde Dalaman bölgesinin payının artırılması, doğal turistik özelliklerin ve bölgeye özgü mutfağın tanıtılması da hedeflerimiz arasında" diye konuştu.



Güvenç, Dalaman'a gelen doğaseverlere hitap edecek Likya ve Karia Yolları doğa gezileri, bisiklet, yamaç paraşütü, kano, at biniciliği, olta balıkçılığı gibi daha birçok aktiviteyi yapabileceğini belirterek, tarihi mekanların da görülebileceğini anlattı.







- Projeye yurt dışında büyük ilgi







Dalaman Weekend'in ilk olarak yerli turistlere sunulduğunu ve aynı ismi taşıyan İnternet adresinden kolayca paket alınabildiğini dile getiren Güvenç, projenin yurt dışında büyük ilgi çektiğini söyledi.



Güvenç, "Yurt dışındaki seyahat acenteleri ile birlikte de bunu yapmayı düşünüyoruz. Bir turist cuma akşamları 2-3 saatte İstanbul'a oradan da 1 saate Dalaman'a ulaşabilecek. Dönüşte de pazartesi sabahına işinde olabilecek. Birçok ülkeden şimdiden iş birliği teklifi aldık" ifadelerini kullandı.



İlk olarak Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarından Dalaman'a uçuşların gerçekleştirileceğini dile getiren Güvenç, ilerleyen zamanlarda talebe göre Adana, Trabzon, Gaziantep ve benzeri şehirlerden de uçuş fırsatı yakalanacağını sözlerine ekledi.







- Vali Çiçek: "Ulaşımı kolay ve güvenli ortam sağlayacağız"











Muğla Valisi Amir Çiçek, seyahat edecek kimselerin gidecekleri yere kolay ulaşmayı ve o bölgenin güvenli olmasını isteyeceğini belirterek, bu iki hususta hiçbir tereddüde mahal vermeyeceklerini söyledi.



Dalaman'a, Muğla'ya gidecek turistlerin kolay ulaşım ve güvenli seyahatinin sağlanacağının altını çizen Çiçek, şehirde sadece deniz, kum güneşle ilgili turizmin olmadığını aktardı.



Çiçek, "Ölüdeniz'inden Kelebek Vadisi'ne kadar sadece deniz, kum güneş değil doğal güzellikler de var ilimizde" dedi.







- "Her türlü etkinliği yapabilirsiniz"







Vali Çiçek, Muğla'da her türlü turistik etkinliğin yapılabileceğine dikkati çekerek, şehrin farklı bölgelerinde rafting, avcılık, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü gibi etkinliklerin gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.



Ormanda bol oksijen alınıp, piknik yapılabileceğini aktaran Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bölgeye has bitki örtülerinden, gıdalardan elde edilen yiyecekler var. Çocuğunuz, eşiniz 'İyi ki geldik' diyecek. Ben burada bir ürün veya mal satmak için demiyorum. Gerçekten çok farklı etkinlikleri gerçekleştirebileceğiniz muhteşem fırsatlar var ilimizde. Tatilinizin iyi geçmesi için hangi birimimize görev düşüyorsa emrinizde olacak.. Böyle güzel bir yere şehir stresinden uzaklaşarak gelmenizi istiyoruz. Hangi ülkede bu kadar zenginlik ve çeşitlilik, böylesine farklı destinasyonlar var. Burası yapay bir cennet."







- Ulusoy: "Erken rezervasyon tuttu şimdi butik anlayışlara ihtiyacımız var"







TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, ulusal markanın ortaya çıkmasında vilayetlerin çok büyük önemi olduğunu belirterek, kısa süre öncesine kadar iç turizmin ihmal edildiğini, döviz için yabancı turiste ağırlık verildiğini anlattı.



THY'nin son dönemlerde yaptığı ataktan da bahseden Ulusoy, turizme yapılan yatırımları anlattı.

Ulusoy, "8 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz erken rezervasyon başarısına bu organizasyonu ekliyoruz. Erken rezervasyon olayı tuttu. Şimdi 'butik anlayışlarla bize de gelin etkinlikleri' olacak" diye konuştu.







- Hava yolu şirketlerinden destek







Pegasus Hava Yolları Satış Müdürü Burcu Alın ise projeye çok önem verdiklerini belirterek, söz konusu paketin oluşması için uygun ve esnek koşullar sağladıklarını söyledi.



Dalaman konusunda bugüne kadar çok sayıda projeye imza attıklarını anlatan Alın, "Kış mevsiminde tarifeyi azaltmak yerine artırdık. Dalaman'a yüzde 60 oranında İngiliz misafir geliyor. Bu yıl İngiltere'nin birçok noktasından Dalaman'a direkt uçuşlarımız olacak" dedi.



AnadoluJet Başkanı İbrahim Doğan da bu yaz Ankara-Dalaman seferlerini günde 2'ye çıkaracaklarını belirterek, bunu yaparken sektör olarak birbirlerini tamamlayan ekosistemi oluşturan bir halka olduğunu söyledi.



Proje için farklı kurumlardan aldıkları desteğe de değinen Doğan, "Dalaman'da hafta sonunu geçirmek isteyenlere transfer hizmetini hediye edeceğiz" dedi.