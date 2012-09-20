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25 dakikada 6 saatlik spor

Daha güçlü, daha dinamik ve daha enerjik olmanızı sağlayabilir! Selülitlerden ve fazla kilolardan kurtulup forma girmenizi de.

20 Eylül 2012 Perşembe 16:54
25 dakikada 6 saatlik spor

Alman patentli bir cihaz olan Miha Bodytec, kaslara akım göndererek yağ hücrelerinin azalmasına yönelik bir çalışma prensibine sahip. Kilo verip incelmeniz dışında forma girmenize, ve kas kütlenizi de artırmanıza yarayan bu mucizevi alet, özellikle son bir yıldır ülkemizde de popülerliğini artırmış durumda. 8 temel kas grubuna aynı anda akım verebilen Miha Bodytec, daha güçlü, daha dinamik ve daha enerjik olmanızı sağlayabilir! Özellikle zamandan yana problemi olan, çalışma hayatının müdavimleri için oldukça etkin bir fitness cihazı... Haftada sadece 20-25 dakikanızı ayırabilir, farkı hissedebilirsiniz.

Teknolojisini merak edenlere

Miha Bodytec, son 60 yılda halihazırda kullanılan elektro masküler stimülasyon teknolojisini geliştirerek eşsiz bir fitness teknolojisi haline getiren bir sistem. Basic, Advanced, Cellulit ve Relax olmak üzere dört farklı modda kullanabileceğiniz bu yenilikçi cihaz, Basic programında, verdiği akımın kas hücrelerinin en uç noktalarına kadar ulaşmasınız sağlayabiliyor. 

Advanced modunda ise hangi bölgede probleminiz varsa o bölgeye yönelik olarak ısınan kaslarınızı harekete geçiriyorsunuz. Cellulit modu ise adından da anlaşılacağı gibi yağlarınızdan ve selülitlerinizden kurtulmanıza yönelik. Dans ve aerobik gibi eğlenceli şeyler barındırıyor. Dördüncü ve son moda ise Relax, yani kaslara masaj uygulayan, rahatlatıcı bir evre. Miha Bodytec sayesinde yarım saatlik bir seans ile tam 6 saatlik bir spora karşılık gelen bir çalışma gerçekleştirmiş oluyorsunuz!

Tıp ve rehabilitasyon alanlarında da kullanılan cihaz, atletlerin ve hatta Formula 1 pilotlarının antrenman programlarında da yer almakta. Bu teknoloji odaklı antrenman programıyla tanışmak isterseniz, burası size belki yardımcı olabilir.

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