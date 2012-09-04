Dacic, Homend Antakya Belediyespor’da

Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, belediye toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde, bu yıl hedeflerinin ligde ilk 5'e girmek olduğunu ve yapılan transferlerle çok kaliteli bir takım oluşturduklarını söyledi.





Yapılan yerli ve yabancı transferlerin birçoğunun milli takım oyuncusu olduğunu belirten Savaş, şöyle konuştu:





''Ligde ilk 5'i hedefliyoruz. Başarı çıtamızı her geçen yıl yukarıya doğru çekiyoruz. Takım, Bolu Gerede'de 11 gün kamp yaptı, antrenmanlarını sürdürüyor. Bu yıl seyir zevki yüksek, seyircimize heyecan veren bir basketbol oynayacağız. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi seyircilerimizden takımı coşkuyla desteklemesini bekliyoruz. Artık Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ile kendi evimizde oynayacağımız maçlarda deplasman takımı seyircisi için yüzde 10 kotası uygulayacağız. Çünkü maçlarımıza ilgi çok fazla, salon zaten kendi seyircimize ancak yetiyor.''





Homend Antakya Belediyespor Başantrenörü Levent Deringöl de, çok yetenekli bir oyuncuya kavuştuklarını ve yeni transfer Dacic'e çok güvendiklerini söyledi.





Kariyerli ve verim elde edecekleri bir oyuncuyu takıma kazandırdıklarını belirten Deringöl, ''Daha önceden takip ettiğim, bildiğim ve güvendiğim bir oyuncu. Geçen yıl boy ortalaması olarak kısa bir takımdık. Bu yıl ise hem uzun, hem de hızlı bir takım olduk. Bu takım hem ligde, hem Avrupa'da başarılar elde edebilecek bir kaliteye ulaştı'' diye konuştu.





Daha önce Beşiktaş'ta oynayan 2,02 boyundaki, Homend Antakya Belediyespor'un ilk yabancı oyuncusu Dacic ise Türk ve yabancı oyuncuların birlikte çok yetenekli ve kaliteli bir takım oluşturacağını ifade ederek, transferinden mutluluk duyduğunu kaydetti.