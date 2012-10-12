Dacia'nın yeni yüzleri

Uygun fiyatlı modelleri, tutumlu motorları ve Fransız üretici Renault’nun güvencesiyle ülkemizde yüksek satış rakamlarına ulaşan Dacia, ikinci el yerine sıfır araba sahibi olmak isteyenleri hedefliyor.

Yenilenen tasarımlarıyla birlikte modeller daha dinamik, asi ve çekici bir tasarıma sahip olmuşlar. İlk bakışta araçların ön yüzlerinin tasarımı markanın diğer modeli olan Duster’da kullanılan tasarım diline epey benziyor. İç mekanda kullanılan krom detaylar kalitede iyileşmeye gidildiğinin bir göstergesi.