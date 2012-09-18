Cuper: ’’Kazanmak için İstanbul’a gideceğiz’’

Orduspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB) maçının hazırlıklarına başladı.





Vali Kemal Yazıcıoğlu Tesisleri'nde, teknik direktör Hector Cuper gözetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.





Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koordinasyon ve şut çalışması gerçekleştirdi.





Mor-Beyazlı ekipte sakatlığı düzelen Alfredo Monje çalışmalara katılırken, tedavisine devam edilen Selçuk Şahin ile izinli olan Jean Jacques Gosso idmanda yer almadı.





Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hector Cuper, İBB maçının hazırlıklarına başladıklarını belirterek, bütün maçların zor olduğunu ifade etti.





Cuper, ''Bütün rakipler birbirinden farklıdır ve herkes farklı bir şekilde oynuyor. Bu hafta da buna hazırlanmamız gerekiyor. Sonuç ne olacak bilmiyorum ama beraberlik de önemlidir. Ama sonuçta biz kazanmak için İstanbul'a gideceğiz'' dedi.





Gosso'nun kadroda düşünülüp düşünülmediğine ilişkin soruya Cuper, şu yanıtı verdi:





''Gosso'nun durumu görüşülüyor. Herkes için en iyi çözüm bulunmaya çalışılıyor. Şu an fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü, bu konu için net bir cevap yok. Ama Gosso, geçen sezon bitmeden bazı şeyler söylemişti. O konular görüşülüyor. Çözüm bulduğumuzda haber verilecektir. Aslında Gosso, geçen sene takımın bir parçasıydı. Gosso'ya, 'Kendisini takımın bir parçası gibi hissediyor mu?' diye sorulmalı. Bunların görüşülmesi gerekiyor.''





Cuper, taraftarlarından tribünleri doldurmalarını istedi.