Cüneyt Çakır İngiltere’yi kızarttı

FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İngiltere evinde Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere'de Steven Gerrard, 89. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Ukrayna, deplasmanda 39. dakikada Evgen Konoplyanka 1-0 öne geçti. İlk yarı Ukrayna'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.





İngiltere aradığı golü maçın 87. dakikasında Frank Lampard'ın penaltı golünden buldu ve ev sahibi ekip beraberliği yakaladı.





89. dakikada da Steven Gerrard, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maçta başka gol olmadı ve İngiltere evinde Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.







