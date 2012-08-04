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Cüneyt Çakır Euro 2012 tecrübelerini anlattı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapan Türk hakemler 2012-2013 Futbol Sezonu 52. Hakem Semineri'nde tecrübelerini anlattı.

04 Ağustos 2012 Cumartesi 17:05
Cüneyt Çakır Euro 2012 tecrübelerini anlattı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sapanca ilçesindeki bir otelde devam eden seminerin ikinci gününde Avrupa Futbol Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atan Türk hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Bülent Yıldırım ve Hüseyin Göçek, desteklerinden dolayı hakem arkadaşları, gözlemciler ve Merkez Hakem Kurulu'na teşekkür etti.

İngiltere-İtalya çeyrek finali ve İspanya-İtalya arasındaki final müsabakasında 4. hakem olarak görev yapan Cüneyt Çakır, turnuvanın kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Çakır, ''EURO 2012'de 5 değil, 6 kişiydik aslında çünkü turnuva boyunca herkes yanımızdaydı. Gerek ziyaretleriyle gerekse de telefonla arayarak bize hep moral ve destek verdiler. Buradan tüm hakem arkadaşlarıma, mentorlarıma, gözlemcilerime ve Merkez Hakem Kurulu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizindir'' dedi.

Turnuvada görev yapan yardımcı hakemlerden Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise başarılı bir turnuvayı geride bıraktıklarını ve ekip dayanışmasıyla başarıya ulaştıklarını belirterek, ofsayt pozisyonlarında yaşadıkları tecrübeleri ve verdikleri kararları anlattı.

Şampiyonada çizgi hakemi olarak görev yapan Bülent Yıldırım ve Hüseyin Göçek de topun gol çizgisini geçip geçmediğini anlamak için maçlardan önce sıkı bir eğitime tabi tutulduklarını, aldıkları eğitimin doğru kararlar vermeleri açısından çok faydalı olduğunu bildirdi.

Seminerde katılımcılara Türk hakemlerin görev aldığı karşılaşmalardaki görüntülerden derlenen klipler izletildi.

Seminer yarın (5 Ağustos) sona erecek.

CÜNEYT ÇAKIR FİNALDE

ÇAKIR ZİRVEYE ÇIKTI

EFSANE HAKEMDEN ÇAKIR'A ÖVGÜ

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