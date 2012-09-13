Cüneyt Çakır'dan tarihi karar

Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde 1-1 biten İngiltere- Ukrayna maçını yöneten hakemimiz Cüneyt Çakır’a, FIFA’dan büyük övgü geldi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, maçın gözlemcisi 2014 Dünya Kupası'nda gecenin en zor maçı olarak değerlendirilen İngiltere-Ukrayna mücadelesindeki yönetimi ile Çakır'a 'tam puan', yani 8.5 verdi.

SEMİNERDE DERS OLACAK

Maçtaki kritik pozisyonlarda verdiği kararlarla sınıfı geçen Çakır'ın, maçın 10. dakikasında verdiği bir faul kararı ise örnek olarak hakemlere gösterilecek.

FIFA'nın da 20-22 Ekim'de İsviçre'nin Başkenti Zürih'te yapılacak seminerde hakemlere bu pozisyonları göstermesi bekleniyor.

ROY HODGSON ÜSTÜNE YÜRÜMÜŞTÜ

1-1 biten İngiltere-Ukrayna maçında, İngiltere’nin bir golünü vermemesi üzerine Çakır'a, İngiliz taraftarlardan büyük tepki gelmişti.

Taraftarların tepkisinin ardından maç sonunda İngiltere teknik direktörü Roy Hodgson hakemimizin üzerine yürümüştü.