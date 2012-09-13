Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Cüneyt Çakır'dan tarihi karar

İngiltere-Ukrayna maçında verdiği kararlarla İngiliz taraftardan büyük tepki alan Cüneyt Çakır’a, FIFA’dan büyük övgü geldi. Çakır’ın maçta verdiği bir karar hakemlere örnek olarak gösterilecek.

13 Eylül 2012 Perşembe 11:30
Cüneyt Çakır'dan tarihi karar

 

Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde 1-1 biten İngiltere- Ukrayna maçını yöneten hakemimiz Cüneyt Çakır’a, FIFA’dan büyük övgü geldi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, maçın gözlemcisi 2014 Dünya Kupası'nda gecenin en zor maçı olarak değerlendirilen İngiltere-Ukrayna mücadelesindeki yönetimi ile Çakır'a 'tam puan', yani 8.5 verdi.

SEMİNERDE DERS OLACAK
Maçtaki kritik pozisyonlarda verdiği kararlarla sınıfı geçen Çakır'ın, maçın 10. dakikasında verdiği bir faul kararı ise örnek olarak hakemlere gösterilecek.

FIFA'nın da 20-22 Ekim'de İsviçre'nin Başkenti Zürih'te yapılacak seminerde hakemlere bu pozisyonları göstermesi bekleniyor.


ROY HODGSON ÜSTÜNE YÜRÜMÜŞTÜ
1-1 biten İngiltere-Ukrayna maçında, İngiltere’nin bir golünü vermemesi üzerine Çakır'a, İngiliz taraftarlardan büyük tepki gelmişti.

Taraftarların tepkisinin ardından maç sonunda İngiltere teknik direktörü Roy Hodgson hakemimizin üzerine yürümüştü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim