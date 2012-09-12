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Cüneyt Çakır’a büyük tepki

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H grubunda İngiltere- Ukrayna maçını yöneten Cüneyt Çakır'a maç sırasında verdiği kararlardan dolayı İngiliz basınından tepki yağdı.

12 Eylül 2012 Çarşamba 10:15
Cüneyt Çakır’a büyük tepki
Wembley Stadyumu'ndaki dün akşam 1-1 sonuçlanan İngiltere-Ukrayna maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır, İngiliz oyuncu Steven Gerrard'a kırmızı kart verince takımın Teknik Direktörü Roy Hodgson, Çakır'a sert tepki gösterdi.m Cüneyt Çakır'ın kararları İngiliz basınının spor sayfalarında da geniş yer buldu.

İngiltere'nin en çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail, Cüneyt Çakır'ın kırmızı kart kararını manşetine taşıyarak, "Hodgson, Gerrard'a verdiği kırmızı kart yüzünden Türk hakeme köpürdü" başlığını kullandı.

Teknik direktörün Çakır'a doğru parmağını işaret ettiği sırada çekilen fotoğrafı kullanan gazete, berabere biten maçın sonunda, Hodgson'ın Türk hakemi Steven Gerrard'a gösterdiği kırmızı kart yüzünden eleştirdiğini yazarak teknik direktörün, İngiliz televizyonuna verdiği "Çakır'ın verdiği sarı kartların bazılarını kabul etmek biraz zordu. Gerrard'ın iki faul yaptığını söylerse gerçekten şaşırırım" açıklamalarını yazdı.

Guardian: "Çakır, Defoe'yi üzdü"
 
İngiltere'nin saygın gazetelerinden Guardian, Lambard'ın attığı golle İngiltere'yi kurtardığını yazarken Çakır'ın, forvet oyuncusu Defoe'ye haksız davranarak oyuncuyu üzdüğünü savundu.

Çakır'ın maçın 88.dakikasında Gerrard'a verdiği kırmızı kartı yorumlayan gazete haberinde, 'en hayal kırıcı olan şey ise hiç kimsenin durumu kontrol altına almak istememesiydi. Gerard ve Lambard kendilerini savunamadılar.' Ifadelerini kullandı.

The Sun: "Hodgson'dan Türk hakeme şikayet"
 
Ülkenin en popüler tabloid gazetesi The Sun da, hakem Cüneyt Çakır'ın İngiltere'nin ağlarla buluşan topunu gol olarak saymaması kararını sayfalarına taşıdı.

Gazete Çakır'ın kararı ile ilgili olarak 'Hodgson maçın bitirme düdüğü çaldıktan sonra sayılmayan gol için hakemin odasına şikayet etmeye gitti. Hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör, Defoe'nın iyi performansını göz ardı eden Türk hakemden cevap istedi' diye yazdı.

Haberinde Çakır'ın Gerrard'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdiğini yazan İngiliz gazetesi, Hodgard'ın Çakır'ın verdiği sarı kartları eleştirerek fazla sert bulduğunu iddia etti.  Gazete ayrıca Defoe'nin golünü saymayan Çakır'ın kararından sonra Defoe'nin "Hakem golümü saymadığında sadece ağlamak istedim. Neden sayılmadığını anlamıyorum. Oyuncudan uzaklaşmak için biraz ellerimi kullandım. Bunun hata olduğunu düşünmüyorum. Büyük hayal kırıklığı yaşadım" sözlerine yer verdi.
 
Independent: "Türk hakemin kararı saçma" 

Cüneyt Çakır'ın Defoe'nin golünü saymama kararını sayfalarında genş yer ayıran Independent gazetesi, Çakır'ın kararını 'saçma' olarak yorumladı. İngiltere'de yayınlanan gazetelerin spor sayfalarında Çakır'ın Gerrard'a verdiği kırmızı kart ile Defoe'nin ağlarla buluşan golünü saymama kararı gündeme oturdu.
 
Kaynak: Gonca Yağcı / Hürriyet 
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