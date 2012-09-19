Tunceli'nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.
Başsavcı, Ovacık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
OLAY
Kandolar Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarındaki evinin bulunduğu binaya girdiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından başına bir el ateş edildi.
Ağır yaralanan Uzun, Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırganın yakalanması için güvenlik güçleri operasyon başlattı.
Saldırıya uğrayan başsavcı hayatını kaybetti
Tunceli’nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Uzun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tunceli'nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.