Saldırıya uğrayan başsavcı hayatını kaybetti

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.



Başsavcı, Ovacık Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



OLAY

Kandolar Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarındaki evinin bulunduğu binaya girdiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından başına bir el ateş edildi.



Ağır yaralanan Uzun, Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Saldırganın yakalanması için güvenlik güçleri operasyon başlattı.



