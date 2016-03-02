Cumhurbaşkanı Erdoğan Selahattin Demirtaşın Sur'a Yürüyüş Çağrısını Değerlendirdi başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tgrt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Günün İçinden adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan Selahattin Demirtaşın Sur'a Yürüyüş Çağrısını Değerlendirdi başlığıyla verilen haber, Tgrt Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Selahattin Demirtaşın Sur'a Yürüyüş Çağrısını Değerlendirdi başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Selahattin Demirtaşın Sur'a Yürüyüş Çağrısını Değerlendirdi.