Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijeryada Nijerya Devlet Başkanı İle Basın Toplantısında Konuşuyor başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Canlı Yayın adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijeryada Nijerya Devlet Başkanı İle Basın Toplantısında Konuşuyor başlığıyla verilen haber, Cnn Türk kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijeryada Nijerya Devlet Başkanı İle Basın Toplantısında Konuşuyor başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijeryada Nijerya Devlet Başkanı İle Basın Toplantısında Konuşuyor