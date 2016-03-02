Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da Resmi Törenle Karşılanıyor başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tgrt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Canlı Yayın adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da Resmi Törenle Karşılanıyor başlığıyla verilen haber, Tgrt Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da Resmi Törenle Karşılanıyor başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da Resmi Törenle Karşılanıyor.