Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da Mevkidaşı İle Ortak Basın Toplantısı Düzenliyor. Terörle Mücadele başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ülke Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Canlı Yayın adlı programdan alınmıştır.



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Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da Mevkidaşı İle Ortak Basın Toplantısı Düzenliyor. Terörle Mücadele başlığıyla verilen haber, Ülke Tv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da Mevkidaşı İle Ortak Basın Toplantısı Düzenliyor. Terörle Mücadele başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da Mevkidaşı İle Ortak Basın Toplantısı Düzenliyor. Terörle Mücadele