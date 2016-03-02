Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Başkanlık Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna verilen yemek basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ve Ganalı yetkililer de iştirak etti.