Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da Aym'nin İki Gazeteci İle İlgili Kararını Değerlendiriyor başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Canlı Yayın adlı programdan alınmıştır.



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Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da Aym'nin İki Gazeteci İle İlgili Kararını Değerlendiriyor başlığıyla verilen haber, Cnn Türk kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da Aym'nin İki Gazeteci İle İlgili Kararını Değerlendiriyor başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da Aym'nin İki Gazeteci İle İlgili Kararını Değerlendiriyor.