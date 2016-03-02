Cumhurbaşkanı Erdoğan' In Anayasa Mahkemesi Kararını Eleştirmesi Başbakan Yrd. Numan Kurtulmuş Kendi Kişisel Düşüncesini Açıklamıştır Şeklinde Değerlendirmişti. başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Günlük adlı programdan alınmıştır.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan' In Anayasa Mahkemesi Kararını Eleştirmesi Başbakan Yrd. Numan Kurtulmuş Kendi Kişisel Düşüncesini Açıklamıştır Şeklinde Değerlendirmişti. Kurtulmuş' A Cumhurbaşkanının Baş Danışmanından Yanıt Geldi.