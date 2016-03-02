Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Demirtaş'ın Diyarbakır Sur ile ilgili ç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''(Demirtaş''ın Diyarbakır Sur ile ilgili çağrısı) Bölge halkının, Kürt kardeşlerimin, böyle terör kokan, teröre davet kokan bir çağrıya ''evet'' diyeceğine inanmıyorum. Bunun yanında özellikle de bunun için birilerinin suç duyurusu yapmasına gerek yok. Her şey açık, net ortada ve bu savcılıklara bir davettir, savcıların da kendi üzerine düşen görevi burada yerine getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ülkemi karıştırmaya, ülkemin huzurunu karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur.''