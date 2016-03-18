Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Zaferi Anma Töreninde Konuşuyor başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tgrt Haber kanalında 18 Mart 2016 Cuma günü yayınlanan Canlı Yayın adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Zaferi Anma Töreninde Konuşuyor başlığıyla verilen haber, Tgrt Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Zaferi Anma Töreninde Konuşuyor başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Zaferi Anma Töreninde Konuşuyor.