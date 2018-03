Culio: 'Fatih hoca kalmamı istedi ama...'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Mersin İdman Yurdu, Galatasaray'dan Juan Emmanuel Culio'yu transfer etti.





Arjantinli futbolcu Culio, Edition Otel'de Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı'nın katıldığı törende kendisini bir yıllığına kiralık olarak Kırmızı-Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.





Törene, takımda giyeceği 10 numaralı formayla katılan Culio, Mersin İdman Yurdu'na gelmekten çok mutluluk duyduğunu ifade ederek, ''Umarım iyi çalışır ve bana duyulan güvene sahalarda karşılık verebilirim'' dedi.





Kendisine duyulan güven için teşekkür eden Arjantinli oyuncu şunları kaydetti:





''Beraber iyi çalışarak iyi bir şampiyonluk ve daha sonrası için de hedeflerimize ve kupalara kavuşmayı diliyorum. Sadece ben değil ailem de çok mutlu oldu. Artık bugünden itibaren Mersin İdmanyurdu'na odaklanıp iyi bir iş başarmak istiyorum. Umuyorum ki bu ligi en iyi şekilde tamamlayıp istediğimiz kupaları alalım.''





Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Culio, Galatasaray'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdiği ifade edilerek yöneltilen ''Ayrılık kararını neye göre verdin?'' şeklindeki soruya, ''Ben Galatasaray'da yeni sezona en iyi şekilde hazırlandım. Konuyla ilgili Fatih Terim ile görüştük. Fatih Terim beni takımda istiyordu ancak ben Mersin İdman Yurdu'na gitmek istedim'' cevabını verdi.





Ali Kahramanlı: ''Culio, Sayın Bakanımızın taraftarımıza hediyesidir''





Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Kahramanlı, Culio transferinin, bakan Çağlayan'ın Mersin'e ve Mersin İdmanyurdu taraftarına bir hediyesi olduğunu ifade ederek, kendisine teşekkür etti.





Arjantinli futbolcunun takımlarına önemli bir katkı yapacağına inandığını belirten Kahramanlı şunları söyledi:





''Önemli bir transferi gerçekleştiren Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. Bütün Mersinimizin ve taraftarlarımızın beklemiş olduğu bir transferdi. Sayın Bakanım hakikaten bu transferi gerçekleştirmek için çok mücadele etti. Tamamen Sayın Bakanımızın yaptığı bir transfer. Bakanımızın, Mersinimize, taraftarlarımıza hediyesidir. Kendisine teşekkür ediyorum. Culio bize güç katacak, deneyimli, işini iyi yapan, işini seven, karakterli ve iyi bir oyuncu.''





Bakan Çağlayan'ın konuşması





Ekonomi Bakanı Çağlayan ise törende yaptığı konuşmada, tutkulu bir taraftarı olduğu, kendisini yeniden futbola döndüren Mersin İdmanyurdu için önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirtti.





Culio'nun Mersin İdman Yurdu'na önemli bir güç katacağını ifade eden Bakan Çağlayan, Arjantinli futbolcuya yönelttiği konuşmasında, ''Şimdi sen Arjantinlisin. Orada oynadın, Romanya'da oynadın, Galatasaray'da oynadın, Orduspor'da oynadın. Ümit ediyorum ki Mersin İdmanyurdu seyircisinin beklentilerini de en iyi şekilde yerine getireceksin. Nasıl ki Nobre ve diğer futbolcular Mersinlilerin gönlünde taht kurduysa sen de daha gitmeden, peşin peşin taraftarlar seni sevgiyle sempatiyle ve iyi futbolunla bekliyorlar. Her ne kadar yabancı olsan da Türkiye'ye ve bizim liglerimize yabancı değilsin. İyi ve vefalı bir taraftarımız var. Takımını her yerde her zaman destekleyen 90 dakika coşkusu azalmayan taraftarımız var'' diye konuştu.





Mersin İdman Yurdu'nun geçen sezon Süper Lig'e çıktığında başkan Ali Kahramanlı ile yaptıkları toplantılarda, bir asansör takım olmayacaklarını, 28 yıllık hasret sonrasında ligin önemli ekiplerinden birisi olacaklarını ifade ettiklerini hatırlatan Bakan Çağlayan, ''Mersin İdmanyurdu, bir asansör takım olmadığını, zorlu bir rakip olduğunu geçen yıl gösterdi'' dedi.





''Mersin'e gelenin kısmeti açılır''





Bakan Çağlayan, Fenerbahçeli futbolcu Özer Hurmacı için bir transfer girişiminin olup olmayacağı sorusuna verdiği yanıtta, gerekli görüşmeleri yaptıklarını bildirerek, Sarı-Lacivertli futbolcuya ağabey tavsiyesinde bulundu.





Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Abdullah Kiğılı ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını kaydeden Bakan Çağlayan, transferin henüz gerçekleşmediğini belirtti ve şunları söyledi:





''Zannediyorum ki, Özer'in, başka beklentileri, büyük beklentileri var. Kendisine bir ağabeyi olarak, bir büyüğü olarak, ekonomi bakanı olarak tavsiyem şu: Özer iyi bir futbolcu. Mutlaka Mersin İdmanyurdu'na da katkı sağlar ama gelirse kendisinin de aldığı verdiğinden çok daha fazla olur. Bakın Nobre'yi geçen sezon Beşiktaş'tan almıştık. Nobre bir ara Fenerbahçe'ye gidiyordu. Mersin'e gelenin kısmeti açılır. Çünkü çok önemli bir taraftar desteği var. Mersin İdmanyurdu'nda futbolcu kaybolmaz, bilakis daha çok öne çıkar. Böyle bir ortamda kenarda kalması kadroya girememesi sıkıntı yaratabilir. Ülkemizin milli değeridir. Bu futbolcular tarlada yetişmiyor ki. Özer'in de Mersin'de olmasının kendisi açısından çok önemli olacağını ifade etmek istiyorum. Mersin İdmanyurdu değil Özer kaybeder. Umarım ki, belki biraz daha olumlu ve ılımlı yaklaşarak kulübün kendisine yaptığı teklifi değerlendirir.''





Mersin İdman Yurdu'nu artık Avrupa kupalarına taşımak istediklerini ifade eden Bakan Çağlayan, ''Mersin İdmanyurdu hak ettiği şekilde Avrupa kupalarında yerini alacak. Ligde ilk maçımızı Orduspor ile yapıyoruz. Mersinlilere bir bayram hediyesi vermelerini takıma iletiyorum'' dedi.





Sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu vurgulayan Zafer Çağlayan, konuşmasının başında TFF Süper Kupa'yı kazanan sarı-kırmızılı ekibi kutlayarak, ''Fenerbahçe'yi de başarılı futbolundan dolayı kutluyorum. Ben Fenerbahçe seven bir Galatasaraylıyım. İnşallah yarın akşam itibarıyla yeni sezon başlıyor. Eskişehirspor-Akhisar Belediyespor maçı ümit ediyorum ki, sezonun ilk maçı olarak centilmenlik, fair-play, dostluk ve kardeşliğin, hak edenin kazandığı bir şekilde olacaktır'' şeklinde konuştu.





Mersin İdman Yurdu'nun bu yıl özellikle izlenilmesi gerektiği önerisinde bulunan Bakan Çağlayan, bugünün farklı bir anlamı olduğunu, kulübün 87. kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, 'Kulüp kuruluş yıl dönümünde böyle bir transferi yapıyor. Mersin İdmanyurdu'nun tüm taraftarlarına, değerli başkanına, tüm yönetim kuruluna, hocasından malzemecisine varıncaya kadar kuruluş yıl dönümünü kutluyorum'' diye konuştu.





Konuşmaların ardından gerçekleştirilen imza töreninden sonra Bakan Çağlayan ve kulüp başkanı Kahramanlı, Culio ile el sıkışıp medyaya poz verdiler.