Çukurca'daki çatışma: 2 şehit

HAKKARİ (A.A) - Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınırında dün başlayan operasyonda teröristlerle sağlanan sıcak temasta ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, Irak sınırında bulunan Kazan Vadisi ile Kavuşak bölgeleri arasında başlatılan operasyonlarda teröristlerle çatışma yaşandı. Çatışmada, teröristlerin açtığı ilk ateşte 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Operasyonda 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Çukurca ve Hakkari'deki askeri birliklerden havalanan helikopter, bölgeye jandarma özel harekat ekipleri indirdi. Hava destekli yürütülen operasyonlar kapsamında, insansız hava araçlarının alınan görüntüler doğrultusunda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar belli hedefleri bombaladığı bildirildi.