Çukur Dizisi ne zaman başlayacak? İlk bölüm ne zaman

Show TV’nin yeni dizisi Çukur için geri sayım başladı. Tanıtım fragmanlarıyla ilgi çekmeyi başaran Çukur dizisinin ne zaman yayınlanacağı açıklandı. Peki, Çukur hangi gün ekrana gelecek? Çukur dizisinin konusu nedir? İşte detaylar…

Sezona hızlı bir giriş yapmayı başaran Show TV son bombası Çukur için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon yayınlanan İçerde dizisinin sona ermesiyle birlikte yeni bir aksiyon-gerilim dizisi için kolları sıvayan kanal Çukur’un müjdesini verdi. Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin tanıtım fragmanları dikkat çekti. Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Dilan Deniz’in yer aldığı dizi farklı konusuyla adından söz ettirmeyi başaracağa benziyor. O

yuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Nebil Sayın, Öner Erkan, Kubilay Aka, Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi usta isimlerde yer alıyor. Show TV yönetimi Çukur’un ne zaman yayınlanacağı sorusuna ise yanıt verdi. Dizinin Ekim ayının sonunda ekrana gelmeye başlayacağı belirtildi. Öte yandan hangi gün yayınlacağı ise netlik kazanmadı. Lakin, yayın gününün Pazartesi olması bekleniyor. İstanbul’un en eski semtlerinden birisi olan Çukur’da geçen dizi imkansız bir aşk hikayesini ele alıyor. Yıllar önce ailesini geride bırakarak yurt dışına giden Yaman, yeniden Çukur’a dönüyor. Zira, Koçovalılar ailesinin başı derde giriyor.

Mahallenin kontrolünü kaybetmek üzere olan ailenin tek umudu Yaman oluyor. Yaman’ın aşık olduğu kadın Sena’da onunla birlikte Türkiye’ye geliyor. Lakin, Sena’nın geçmişindeki sırlarda açığa çıkmaya başlıyor. Yaman ve Sena mutluluk dolu hikayelerinde imkansızlığa şahit oluyor. Aileler ve geçmişin karanlık sırları ikili arasındaki en büyük engele dönüşüyor. Yaman, hem mahallesini korumak hem de uyuşturucu satışını engellemek için radikal kararlar alıyor. Hayatında hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını kabulleniyor. Bu süreçte tek umut kaynağı olan Sena’yı da kaybetmemek için çabalıyor.

