Cübbeli Hoca’ya kötü haber!

Kamuoyunda ''Karagümrük Çetesi'' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ''Cübbeli Ahmet Hoca'' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan, suçun niteliği ve mevcut delil durumu göz önüne alınarak, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.



İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Saim Onan, Oğuzhan Onay ile her şeyi paylaştıklarını belirterek, ''Samimiyetimizin bu kadar düşmesine çok şaşırdık. Şu anda da konuşuyoruz. İşlerini düzeltmeye başladı. Bu konunun böyle bir dosyanın içerisinde olmasını anlayamıyorum. Onun tutuklaması olduğu için Türkiye'ye giremiyor. Burada ifade vermek istiyor'' dedi.



Tutuksuz sanıkların avukatları, müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmalarını talep etti. Tutuklu sanık Ahmet Mahmut Ünlü'nün avukatı Hulusi Yıldırım, ekonomik bir çıkarın olmadığını, müvekkilinin itibarını kaybettiğini ifade ederek, ''Polisler ne amaçla izlemişlerse öyle yorumlamışlar. Müvekkilimin hiçbir suçla ilgisi yoktur. Mağdurlar bu mahkemede yalan beyanlarda bulunmuşlardır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum. İddianamede mağdur olarak adı geçen ve Ünlü'den şikayetçi olan Faslı iki kadının talimatla duruşmalara getirilerek ifadelerinin alınmasını talep ediyoruz'' diye konuştu.



Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci'nin, daha önce Faslı kadınları Türkiye'ye getiren Barış Sezek'e, ''Faslıları getirebilir misin Barış '' diye sorması salonda gülüşmelere yol açtı.



Avukatların Seyit İbrahim ile ilgili konuşmaları üzerine söz alan tutuklu sanık Ünlü, ''Amel başkadır, soy başkadır. İçki içmek insanı seyitlikten çıkarmaz. Türkiye'de doğuda nasıldır, kız kaçar, öldürürler. Seyit de bu sebeple öldürüleceğini düşünüyor'' dedi.



Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ekici, ''Herkesin ahlakı kendine'' dedi.



Ara karardan önce söz verilen tutuklu sanık Ahmet Mahmut Ünlü, ''Allah ne güzel vekildir, avukattan daha iyidir. Hasbüne'llahü ve ni'melvekil ne demek siz tahmin edersiniz'' diye konuştu.