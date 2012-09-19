Crysis 3 gözleri ekrana kilitliyor

Crytek tarafından geliştirilen Crysis, popülerliğini korumaya devam ediyor. EA tarafından Windows işletim sistemi için dağıtılan oyun, FPS (Karakterin gözünden oynadığınız) tarzında bir bilim kurgu video oyunu.

Oyunun ilk serisi Kuzey Amerika'da 13 Kasım 2007'de bekleyenleri ile buluşmuştu. Crysis devamı niteliğinde olan Crysis 2, resmi olarak 1 Haziran 2009 yılında duyurulmuştu. 2011 yılında raflardaki yerini aldı.

Bu aralar Crytek, 4.oyunu 2013 yılının ilkbahar aylarında piyasaya sunulacak. Hikaye 2047 yılında geçecek. Terkedilmiş ve yeşile bürünmüş bir New York ile karşılaşacaksınız. Oyun motoru olarak CryEngine 3 gözlerinizi şenlendirecek. Yeni tanıtım videosu ise dilden dile dolaşmaya devam ediyor.