Cristian Baroni: 'Hiçbir yere gitmiyorum'

Sivas maçı kadrosuna alınmayan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Cristian Baroni geldiği günden bu yana formsuz olduğu dönemlerde kendisine medyada linç kampanyası uygulandığından yakındı. "Sürekli 'Cristian gidiyor' manşetleri atılıyor. Ama 3 yıllık sözleşmem var ve ayrılmayı düşünmüyorum" diye konuştu.

Aykut Kocaman ile sorun yaşamadığını vurgulayan Cristian, "Aykut hoca en zor dönemimde yanımda yer alan, motive eden, özel sorunlarımı bile paylaştığım bir insan. Ağabeyim gibi. Yaşadığım formsuzluğun farkındayım. Hocam ile görüştüm ona düzeleceğimin sözünü verdim. Aykut hocam bana güveniyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Oğuz Yörük / Sabah