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Cris: 'Yeterli tecrübeye sahibim'

Galatasaray'ın yeni stoperi Cris, maçın ardından yaptığı açıkamada hiç sıkıntı çekmediğini ve futbolda tecrübenin önemine değindi.

15 Eylül 2012 Cumartesi 23:25
Cris: 'Yeterli tecrübeye sahibim'
Fatih Terim'in lig maçında ilk kez ilk 11'de şans verdiği Cris, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Maçı değerlendiren Brezilyalı oyuncu, "Çok mutluyum, takım çok iyi bir performans gösterdi. Kendi performansımı da beğendim. Manchester United maçı öncesi önemli bir galibiyet aldık" dedi.

İlk kez bir lig maçında oynayan Cris, sıkıntı çekip çekmediği ile alakalı olarak "Hiç sıkıntı çekmedim. Futbolda tecrübe çok önemli, ben de buna sahibim. Futbolun dili her yerde aynı" ifadelerini kullandı.
 
"Çarşambayı bekliyoruz" 

Cris, Manchester United maçının çok önemli bir karşılaşma olduğunu belirtirken çarşambanın gelmesini beklediklerini söyledi.

Brezilyalı oyuncu defanstaki diğer arkadaşları için ise şu yorumu yaptı; "İyi bir takıma sahibiz. çok kaliteli oyuncularımız var. lig uzun bir periyot mutlaka herkese şans gelecektir. O yüzden hepimizin hazır olması gerekiyor."

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