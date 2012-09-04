Cris İstanbul’da

Sarı-Kırmızılı kulübün 1 yıllık sözleşme imzaladığı tam adı Cristiano Marques Gomes olan Cris'e, Atatürk Havalimanı'ndaki Galatasaraylı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Ayağının tozuyla GSTV'ye açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu şu ifadeleri kullandı:





"Galatasaray gibi önemli bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Teklif geldi hemen konuşuldu ama anlaşma çok da uzun sürmedi. Kariyerimde yeni bir dönem başlıyor. Çok önemli bir potansiyeli olan, Melo, Baros ve Elmander'in bulunduğu çok önemli bir kadroya geldim. Aynı Lyon'da yaptığım gibi Galatasaray taraftarının kalbini kazanmak istiyorum"





Sarı-Kırmızılı kulübün Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini de değerlendiren Cris, "Zor bir grup. Manchester United önemli bir rakip" dedi. Braga maçlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Cris sezonu da şampiyon olarak tamamlamak istediklerini belirtti.



