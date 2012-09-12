Cris forma bekliyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada boş durmayan, önce Genoa ardından da PTT 1. Lig ekiplerinden Kartalspor’la hazırlık maçı oynayan Galatasaray’da yeni transferlerden Cris gözünü ilk 11’e dikti. Bu iki karşılaşmada da gösterdiği performansla Teknik Direktör Fatih Terim’in gözüne girmeyi başaran tecrübeli savunmacı, hafta sonu Antalyaspor’la yapılacak lig maçı öncesi yeni hocasıyla mini bir zirve gerçekleştirdi. Takıma hemen adapte olduğunu vurgulayan 35 yaşındaki Brezilyalı “Maç eksiğimi kapattım. Kendimi hazır hissediyorum. İlk resmi maçta oynayacak durumdayım” ifadelerini kullandı.





Terim Sambacı’nın bu sözlerine olumlu yanıt verirken, İmparator’un milli takımda sakatlanan Dany yerine Semih’in yanında Cris’e forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.





Amrabat da formda

Cris’in yanı sıra Amrabat’ın da göz dolduran performansıyla ilk 11’e göz kırpması Fatih hocayı zorluyor. Hamit’in formsuzluğunun orta sahada revizyon yapılmasını gündeme getirdiği ve Terim’in son kararını cuma günü vereceği belirtildi.





Kaynak: Yalımcan Sarpyel / Vatan