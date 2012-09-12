Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Cris forma bekliyor

Genoa ve Kartal maçlarında performansıyla alkış toplayan Galatasaray'ın yeni transferi Cris, Antalyaspor maçında Fatih Terim'den forma bekliyor.

12 Eylül 2012 Çarşamba 09:15
Cris forma bekliyor
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada boş durmayan, önce Genoa ardından da PTT 1. Lig ekiplerinden Kartalspor’la hazırlık maçı oynayan Galatasaray’da yeni transferlerden Cris gözünü ilk 11’e dikti. Bu iki karşılaşmada da gösterdiği performansla Teknik Direktör Fatih Terim’in gözüne girmeyi başaran tecrübeli savunmacı, hafta sonu Antalyaspor’la yapılacak lig maçı öncesi yeni hocasıyla mini bir zirve gerçekleştirdi. Takıma hemen adapte olduğunu vurgulayan 35 yaşındaki Brezilyalı “Maç eksiğimi kapattım. Kendimi hazır hissediyorum. İlk resmi maçta oynayacak durumdayım” ifadelerini kullandı.

Terim Sambacı’nın bu sözlerine olumlu yanıt verirken, İmparator’un milli takımda sakatlanan Dany yerine Semih’in yanında Cris’e forma vermeyi düşündüğü öğrenildi.  

Amrabat da formda
 
Cris’in yanı sıra Amrabat’ın da göz dolduran performansıyla ilk 11’e göz kırpması Fatih hocayı zorluyor. Hamit’in formsuzluğunun orta sahada revizyon yapılmasını gündeme getirdiği ve Terim’in son kararını cuma günü vereceği belirtildi.

Kaynak: Yalımcan Sarpyel / Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim