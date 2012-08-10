Çorum Belediye’ye Ankaragücü’nden transfer

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Çorum Belediyespor, Ankaragücü'nden Ziya Günay'ı transfer etti..



Kulüp asbaşkanı Mustafa Ercan, yaptığı basın açıklamasında, takımın kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam edildiğini söyledi.



Transfer çalışmaları kapsamında teknik direktör Hayrettin Gümüşdağ'ın önerileri doğrultusunda oyuncu görüşmelerine devam edildiğini ifade eden Ercan, ''Görüşmelerden olumlu neticeler almaya devam ediyoruz. Son olarak yine teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda Ankaragücü takımından Ziya Günay ile anlaşma sağladık. Genç oyuncumuzu bir yılı opsiyonlu 2 yıllığına takımın renklerine bağladık'' dedi.



Doğru transferler yapma konusunda olabildiğince dikkatli davranmaya çalıştıklarını vurgulayan Ercan, ''Şu anki kadromuzla ligin iddialı ekipleri arasında yer alacağımızdan eminim. Teknik direktörümüzün önerileri doğrultusunda en iyi kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz'' diye konuştu.