Corolla artık Türkiye'de üretilecek

Toyota, Adapazarı fabrikasında üretilecek C segmentindeki sedan modelin ismini Paris Motor Show'da ''Corolla'' olarak açıkladı.



Corolla'nın 11'nci jenerasyonu 150 milyon Euro yatırımla 2013 yılının ikinci yarısından itibaren Adapazarı'nda üretilecek.



Toyota Corolla, 1994-2006 yılları arasında da Adapazarı fabrikasında üretilmişti.Toyota Türkiye CEO'su Orhan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yeniden Corolla üretecek olmalarından dolayı heyecan duyduğunu ifade etti.



Üretimin yeniden Türkiye'ye verilmesinde kaliteli üretim yapmalarının önemli olduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti: ''Corolla üretimine yeniden başlanması yönünde alınan kararda kaliteli üretim yapmamız büyük rol oynadı. Çalışanlarımızın, yan sanayimizin, tüm iş ortaklarımızın özverili çalışmalarına duyulan güvenin bir sonucu olarak yeniden Corolla üretimine başlayacağız. Türkiye ekonomisine ve topluma katkılarımız artarak devam edecektir. Corolla sedan üretimi için Adapazarı fabrikasında istihdam edilmek üzere mevcut iş gücüne ilave olarak, 700-800 kişilik yeni eleman alımı gerçekleştirilecek.''



YENİ AURIS GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bu arada Toyota Yeni Auris ve Yeni Auris Touring Sports Paris'te ilk kez sergilendi. Toyota, C- hatchback modeli Auris'in Avrupa için tasarlanan yeni neslini ilk kez Paris Motor Show'da otomobil meraklılarının beğenisine sundu.



Dışarıdan ve içeriden tamamen yeniden tasarlanan yeni nesil Auris'te sunulan benzinli, dizel ve elektrikli hibrit motor seçenekleri ile Toyota, C segmentinde üç motor teknolojisi seçeneği sunan tek marka oldu.



YENİLENEN VERSO'NUN DÜNYA LANSMANI PARİS'TE

Kapsamlı bir değişimden geçerek yeni Auris ve Auris Touring Sports'dan izlenimlere sahip olan Yenilenen Verso, Toyota'nın ''Keen Look-Keskin bakış'' ve ''Under Priority-Öncelikli'' yeni tasarım anlayışını yansıtıyor.



Toyota Türkiye Adapazarı fabrikasında üretilecek olan yenilenen Verso, geliştirilmiş geniş iç hacmi ile aile otomobili kimliğini vurguluyor.



C segmentindeki Toyota ürün atağının bir parçası olarak Paris Motor Show'da ilk defa sahneye çıkan yenilenen Verso'da çok yönlülük, genişlik ve pratik kullanım detayları düşünülerek 300'den fazla parça değiştirildi.



YENİ VERSO'NUN YARATICISI TÜRK MÜHENDİS

Paris Otomobil Fuarı'na katılanlar arasında Yeni Verso'nun yaratıcısı Türk Mühendis Mehmet Kılıç da yer aldı.



Toyota'nın Adapazarı fabrikasından 30 kişilik bir Türk ekibinin de bulunduğu toplam 150 kişilik bir kadronun başında bulunan Mehmet Kılıç tarafından ortaya çıkarılan Yeni Verso 26 ayda tamamlandı.



Toyota'nın Türk Mühendisi Mehmet Kılıç, Toyota'nın önümüzdeki 24 ay içinde 20 yeni ürün projesi geliştireceğini de söyledi.



Toyota'daki kariyerinin büyük kısmını Araştırma-Geliştirme Departmanı içerisinde mevcut olan Prototip bölümünde, parça/ araç uzmanı olarak sürdürdükten sonra, 2008 yılı sonu itibari ile, TME R&D Prototip bölümünün ilk lokal müdürlüğüne atandı.



2010 yılı sonunda, Avrupa'da tasarlanıp, geliştirilmek üzere onay almış 2013 Verso modelinin ''Assistant Chief Engineer- Baş Mühendis Yardımcısı'' pozisyonuna tayin edildi.



Mehmet Kılıç, Toyota organizasyonu içerisinde bu göreve tayin edilen ''Japon olmayan, Avrupalı ve Türk'' ilk kişi unvanına sahip bulunuyor. Kılıç, bu görevini yaklaşık 2 yıldır, Brüksel'de bulunan Toyota Motor Europe Araştırma-Geliştirme merkezinde sürdürüyor.