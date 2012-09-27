Colman’dan dedikodulara son!

Sezona problemli başlayan, önce psikolojisi bozulan, ardından da sakatlanan Gustavo Colman’ın neredeyse süresiz izinli olarak Arjantin’e gitmesi kafaları çok karıştırmıştı. Başarılı oyuncunun ülkesine gitmesinin altında transfer görüşmelerinin yattığı ve hatta devre arasında takımdan ayrılacağı konuşulmuştu. Tüm bu söylentilere bizzat Colman nokta koydu.





Vakti olmasına rağmen Trabzon’a dönen ve çalışmalara katılan Tangocu, hem teknik heyeti hem yönetimi hem de taraftarları rahatlattı. Son derece moralli olduğu gözlenen ve bir süre daha doktor kontrolünde çalışacak olan Colman’ın sahalara ne zaman döneceği ise henüz netlik kazanmadı. Trabzonspor’un yıldızının tam olarak iyileşmeden riske edilmeyeceği ve bu nedenle de dönüşünün en az 3-4 haftayı bulabileceği belirtildi.





Kaynak: Fanatik



