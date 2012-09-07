’Çöl Kaplanı’ kaza kurbanı

“Çöl Kaplanı” lakaplı 52 yaşındaki motosiklet yarışçısı Kemal Merkit, bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Transanatolia Rallisi’nde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan kazada Kemal Merkit'e çarpan Hollandalı sporcu da kurtulamadı.

Sabah saatlerinde Meke Gölü etabının startından kısa bir süre sonra yönünü bulmak Türk motosikletçi Kemal Merkit ile bir italyan motosikletçi, yönlerini araştırmak için durdu. Bu sırada arkadan gelen adı henüz belirlenemeyen 18 yaşındaki Hollandalı bir sporcu Kemal Merkit'e çarptı. Merkit ile Hollandalı sporcu olay yerinde hayatını kaybetti. İtalyan motosikletçi ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.





ÖZDEMİR: ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

Motor Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, Merkit'in ölüm haberini doğrulayarak, "Şimdi ben de yarışın olduğu yere gidiyorum, acımız çok büyük. Gerekli açıklamaları daha sonra yapacağız" dedi.

TRANSANATOLIA NEDİR?

Türkiye'de düzenlenen ve Antalya ile Kapadokya bölgeleri arasında 7 gün boyunca süren TransAnatolia Rallisi'nin bu yıl 3. kez düzenleniyordu. 13 Hollandalı, 4 İtalyan, 3 Alman, 1 Avusturyalı, 3 İngiliz, 2 Güney Afrikalı ve 22 Türk olmak üzere toplam 48 takımın yarıştığı TransAnatolia Rallisi'nde parkur 2 bin 500 kilometre uzunluğunda. Hayatını kaybeden Kemal Merkit, TransAnatolia 2012 Genel Klasmanı'nda Serkan Özdemir'in ardından 8. sırada yer alıyordu. Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen 2012 Transanatolia Rallisi’nin Antalya-Akseki İmbat Gölü arasında koşulan yarışın startı, Beach Park Batı Kapısı’ndan verilmişti. Yarış Alanya'da tamamlanacaktı.

KEMAL MERKİT KİMDİR?

7 Haziran 1960 doğumlu motosiklet yarışçısı. Avusturya Lisesi'nden mezun olduktan sonra Viyana'da işletme alanında lisans eğitim yaptı. Birçok farklı motosiklet disiplininde yarışlara katıldı. 2002 yılında Dakar Rallisi'ne katılan ilk Türk pilot oldu. 2010 Dakar Rallisi'nde "servis desteği olmadan yarışanlar" kategorisinde birinci oldu, 2011 yılında aynı klasmanda ikinci oldu. 2012 yılında ise mekanik sorunlarla yarış dışı kaldı.

BAŞARILARI

1996 Türkiye Enduro Şampiyonu

1997 Tunus Rallisi

1997 Dubai Rallisi

1998 Atlas Rallisi (Fas)

1998 Dubai Rallisi

1999 Master Ralli

2000 Paris-Dakar Rallisi

2001 Dubai Dessert Challange

2002 Master Ralli

2002 Paris-Dakar Rallisi

2002 Fas Rallisi

2002 400 cc Türkiye Şampiyonluğu

2003 Paris Dakar Rallisi

2003 Rally d'Orient 2005 Enduro Türkiye Şampiyonu

2006 Birleşik Arap Emirlikleri Desert Challenge

2007 Dakar Rallisi 4.’lüğü

2007 Birleşik Arap Emirlikleri Desert Challange maraton şampiyonluğu

2008 Central Europe Rallisi altıncısı

2008 Trans Orientale rallisi altıncısı

2008 Birleşik Arap Emirlikleri Desert Challenge

2009 Dakar Rallisi dokuzuncusu

2010 Trans Anatolia Rallisi genel klasman birincisi

2010 Dakar Rallisi servissiz kategorisi birincisi

2011 Dakar Rallisi servissiz kategorisi ikincisi, genel klasmanda 59.