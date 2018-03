Çocuklara özel oyun merkezi My GYM

1983 yılından bu yana çocukların sağlıklıgelişimi için hizmet veren My GYM’in Bağdat Caddesi Şubesi’nde, 6 haftalık bebekler ile 13 yaş arası çocukların fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerine yardımcı olan özel programlar uygulanıyor.

Yaşlara göre düzenlenen dersleri; müzik, dans ve oyun sınıfları; temel jimnastik ve diğer özgün faaliyetlerin yanı sıra muhteşem doğumgünü kutlamaları ile de şöhret kazanmış olan My GYM’de; çocuklar hem eğleniyor, hem de güç, denge, koordinasyon, ince ve bütüncül motor yetenekleri, çeviklik, esneklik, sosyal beceri ve en önemlisi özgüven kazanıyorlar.

Ücretsiz deneme dersleri de var…

Çocukların heyecanını her an daha da artırmak için en son teknolojiyi takip eden merkezin, yerleşim düzeni her hafta değiştiriliyor.

Uzman eğitmenleri, ödüllü sınıf programları ve mükemmel öğrenci/öğretmen oranı ile en iyi erken öğrenme programı şöhretini kazanan My GYM’de, anne ve babaların çocukları ile katılabilecekleri ücretsiz deneme dersleri de var. Dünyada 200 şubesiyle hizmet veren “My GYM”, spor ve eğlenceyi bir araya getirdiği merkezlerine Bağdat Caddesi Şubesi’ni de ekledi