Çocuğum Yemek Yemiyor !

Anne babaların birçoğunun şikayet ettiği konu olan çocukların yemek problemi, zamanla çocuğun anne babasına karşı kullandığı bir silaha dönüşmektedir. Ailesinin yemek yemesi konusunda hassas olduğunu bilen çocuk zamanla her istediğini, yemek yiyeceği vaadiyle yaptırmayı öğrenebilir. Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Gökçe Günbey Elemen, çocuklara yemek yeme alışkanlığı kazandırmak için anne ve babalara düşen görevler hakkında bilgi verdi.

Çocuğunuzla inatlaşmayın

Yemek yemesi konusunda çocuğunuzla inatlaşmak problemin daha da artmasına yol açabilir. Çünkü yemek yeme konusunda sizin aşırı hassasiyetinizi gören çocuğunuz, zaman içinde yemek yoluyla tüm isteklerini yaptırabileceğini öğrenmektedir. Bu durum zamanla aile ile çocuk arasında ciddi iletişim problemlerine yol açmaktadır.

Eğitim düzeyiniz çocuğunuzun beslenmesini etkiler

İştahsız, yemek seçen annelerin çocuklarında da benzer davranışlar gözlenmektedir. Yine beslenmede tekdüzelik çocuğun beslenmesini olumsuz etkilerken, annenin eğitim düzeyi ve çalışıyor olması çocuğun beslenmesini olumlu yönde etkilemektedir.