Çocuğu Olan Herkes Okusun

Çocuk yetiştirmek her geçen gün zorlaşırken anne-babaların aldığı sorumluluklar ve dikkat edilmesi gerekenler katlanarak artıyor. Peki, sağlıklı bir çocuk için anne-babalar nelere dikkat etmeliler?

İşte ebeveynleri yakından ilgilendiren bu soruya yanıt veren Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Namık Kemal Akpınar, 9 temel ipucunu şöyle sıralıyor:

1. Sağlıklı anne: Sağlıklı nesiller yetiştirmenin birinci kuralı, sağlıklı anne ve uygun bir aile ortamından geçer. Hamilelik döneminde anne düzenli sağlık kontrollerini yaptırmalı, aşılarını tamamlamalı ve dengeli beslenmeli.

2. Anne sütü: Bebeklere mümkün ise 1-2 yaşa kadar kadar anne sütü verilmeli. Çünkü anne sütü, bebeğin ideal büyümesini ve gelişmesini sağlar. Zeka ve beyin gelişimi için en faydalı besin kaynağıdır. Bağışıklık sisteminin gelişmesi için gerekli maddeleri içerir. İleride olabilecek şeker hastalığı ve şişmanlığa karşı koruyucudur.