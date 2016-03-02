Cizre'deki sokağa çıkma yasağının kaldırılması

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Cizre'de 708 barikatın kaldırıldığını, 263 çukurun kapatıldığını ve bin 409 el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uygulanan 78 günlük sokağa çıkma yasağının belli saatlerde kaldırılmasının ardından Valilik Konferans Salonunda açıklama yapan Su, terör örgütü PKK mensuplarınca açılan çukur ve kurulan barikatların kaldırılmasına yönelik detayları basın mensupları ile paylaştı.

Cizre'de kamu düzeninin sağlanması, bölgede faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, tuzaklanmış patlayıcıların, çukur ve barikatların bertaraf edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için ilan edilen sokağa çıkma yasağının 2 Mart'tan itibaren sadece 19.30-05.00 saatleri arasında devam edeceğini anımsatan Su, şöyle konuştu:

"Sokağa çıkma yasağı boyunca yürütülen operasyonlar başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Cizre ilçemizde icra edilen operasyonlar sonucunda görsel ve yazılı medya organlarından süreç içerisinde yer aldığı gibi çok sayıda Kalaşnikof marka silah, pompalı tüfek, tabanca, roketatar, el bombası, el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirilmiş, çok sayıda bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda 708 barikat, 263 çukur, bin 409 adet el yapımı patlayıcı bertaraf edilmiştir."

Vali Su, sokağa çıkma yasağı sürecince vatandaşların sağlık, gıda, ilaç ve benzeri ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirlerin alındığına işaret ederek, il merkezinde ise mevcut sağlık personeline ek olarak kademeli şekilde 205 sağlık personeli takviyesi yapıldığını ve muhtemel ihtiyaç için bir uçak ambulans ve helikopter ambulansın da hazır bulundurulduğunu aktardı.

Vatandaşların günlük ihtiyaçlarının da devlet tarafından karşılandığının altını çizen Su, şunları kaydetti:

"Bu süreç zarfında 112 sağlık ekipleri ile ilgili olarak ambulanslara yönelik terörist faaliyetler sebebiyle ulaşılamayan hariç 3 bin 438 vakaya müdahale edilmiş, acil serviste 16 bin 168 hastaya müdahale edilmiş ve tedavileri yapılmış ayrıca 285 doğum gerçekleşmiştir. Vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçları için gerekli tedbirler alınmış, açık tutulan market ve fırınlara ilaveten Cizre Kaymakamlığımızca çocuklarımızın ihtiyacı olan süt, mama, çocuk bezi dahil olmak üzere 10 bin 549 gıda paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır."

Yapılan başarılı operasyonlar sonucu kamu düzeninin tahsis edildiğini ve huzur ortamının sağlandığını ifade eden Su, "Toplum Yararına Çalışma Projesi adı altında mağdur olan vatandaşlarımıza iş imkanı sunularak hem vatandaşlarımızın bir gelire kavuşması hem de Cizre ve Silopi'de bir ekonomik canlanma gerçekleştirmesi sağlanacaktır" dedi.

Vali Su, evlerini terk eden vatandaşlardan geri döndüklerinde herhangi bir materyal veya kablo tespit etmeleri halinde güvenlik güçlerine haber vermelerini isteyerek, devletin birlik ve beraberliğine kasteden her türlü faaliyetin üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesi içinde kararlılıkla gidileceğini vurguladı.