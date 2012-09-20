Cirque Du Soleil'in web deneyimini yaşayın

Google Chrome, dünyaca ünlü gösteri topluluğu Cirque Du Soleil için yaratılan özel uygulaması Movi.Kanti.Revo ile gerçeküstü bir dünyada interaktif bir deneyim sunuyor.

Google Chrome, fizik kurallarına ve insan vücudunun limitlerine başkaldıran canlı şovlarıyla gösteri dünyasında çığır açan dünyaca ünlü Cirque Du Soleil’in (Güneşin Sirki) büyülü dünyasını interaktif bir web deneyimi ile kullanıcılarına açıyor.

Dünyaca ünlü Kanadalı topluluğun sadece Google Chrome için özel olarak hazırladığı interaktif uygulaması Movi.Kanti.Revo sayesinde kullanıcılar adeta kendileri için yaratılmış yepyeni bir Cirque Du Soleil dünyasının içinde özgürce dolaşabiliyor. Google Chrome yeni uygulaması sayesinde, önümüzdeki günlerde İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan olan Cirque Du Soleil heyecanını keşfetme olanağı sunuyor.



Cirque du Soleil’in yaratıcı ekibi tarafından tasarlanan ve Subatomatic Systems tarafından hayata geçirilen Movi.Kanti.Revo, uluslarararası ve tarafsız bir dil olan Esperanto’da hareketli, şarkı söyleyen ve düş kuran anlamına geliyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar bilgisayarlarının kameralarını da kullanarak gizemli bir karakterin peşinden, Cirque du Soleil’in gerçek üstü dünyasında sevgi, şüphe, umut ve düşlerle dolu bir macerayı, gerçek zamanlı performans deneyimini Google Chrome üzerinden yaşayabiliyor.

