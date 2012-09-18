Cinsel Şehir Efsaneleri

1.Erkeklerde Cinsel Sorunlar Ne Kadar Sık Görülüyor?
Türkiye’de son yaptığımız çalışmalar erkeklerin %90’ının cinselliğin çok önemli olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Bununla birlikte Türkiye’de her 10 erkekten 7’sinin sertleşme sorunu var. Tüm Dünyada 2025 yılında 322 milyon erkeğin sertleşme sorunu yaşayacağı öngörülüyor. Cinsel sorunlar erkeklerde hayat kalitesi ve mutluluk hissinde belirgin bir düşüş yaratıyor. ASAD olarak cinsel sorunların erkeklerde özgüveni azalttığını, endişe, öfke ve depresif hisler yarattığını bulduk.
2.Erkekler Cinsel Sorunlar İçin Neden Doktora Başvurmuyor?
ASAD olarak yaptığımız çalışmalarda cinsel fonksiyon sorunu yaşayan erkeklerin %83’ünün tedavi görmediğini tespit ettik. Bunun sebebi çoğu zaman utanma duygusu. Yapılan çalışmalar erkeklerin %74’lük bir kısmının utanma sebebiyle cinsel konuları doktorlarıyla konuşmadığını gösteriyor. Çok sayıda kişi sertleşme sorunun tıbbi bir problem olarak görülmeyeceğini düşündüğünden cinsel sorunlarını anlatmıyor. Bu durum erkeklerin yaklaşık %35’nin herhangi bir cinsel sorun yaşadığında kimseye danışamamasına neden oluyor. Her erkek zaman zaman ereksiyon problemi yaşayabilir. Ancak 2-3 ayı geçen ve ısrarla devam eden sorunlarda mutlaka doktora başvurularak doğru tanı yöntemleriyle sorunun neden oluştuğunun anlaşılması ve uygun tedavinin yapılması gerekmektedir.
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3.Sertleşme Sorunu Hangi Sebeplerle Meydana Gelir?
Tüm cinsel sorunlarda olduğu gibi Sertleşme sorununun oluşumda da organik, psikolojik ve sosyal sebepler yer alır. Uzun yıllar boyunca sertleşme sorununun altında psikolojik faktörlerin olduğuna inanıldı. Ancak aslında sertleşme sorunu olan erkeklerin yarısından fazlasında sorun psikolojik değil fiziksel kökenlidir. Bu organik nedenler arasında anatomik, sinir sistemi, hormonsal, ilaç bağlantılı ve damar sistemi kaynaklı sorunlar yer alır. Damar sorunları sertleşme probleminin en sık rastlanan nedenidir. Prostat hastalıkları, kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, MS gibi altta yatan hastalıklar da ereksiyon kalitesini düşürebilir. Bunun yanında ilerleyen yaş, yüksek kolesterol-tansiyon-şeker seviyeleri, kilo fazlalığı ve sigara kullanımı gibi yaşam tarzı faktörleri de sertleşme sorunu için önemli risk faktörleridir. Bu organik faktörlerin yanı sıra performans endişesi, stres, ilişki sorunları gibi psiko-sosyal faktörler de sertleşme kalitesini azaltan diğer nedenler arasındadır.
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