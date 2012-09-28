Cinsel isteksizliğin sebepleri

Cinsellik bireyin orijinal bir dürtüsü, hayatın doğal ve sağlıklı bir parçasıdır” diyen Uzman Psikolog Şencan Taşkale, “Bu kadar önemli ve doğal bir dürtüyü insan bünyesi ne olur da reddetmeye başlar?” sorusunun yanıtını, Pudra.com okurları için veriyor…



Cinsel isteksizlik türleri



Cinsel isteğinizin azalması süreğen ya da dönemsel olabilir. Partnerinize karşı cinsel isteğiniz azalmış olabileceği gibi, genel bir cinsel isteksizlik de yaşıyor olabilirsiniz.



Cinsel isteksizlik gibi görünen bir diğer durum da partnerinize karşı ya da genel bir cinsel isteksizliğiniz olmamasına rağmen, tatminkâr olmayan ve uyarılmadığı bir cinsel ilişkiden uzak durmanızdır. Bu durum da bir süre sonra cinsel isteğin azalmasına yol açar.



Cinsel isteksizlik nedir?



Cinsel doyum önemli bir fizyolojik ve psikolojik bir ihtiyaçtır. İstek ise belirli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülen şey veya duruma karşı duyulan özlemdir. Dolayısıyla cinsel istek bireyin cinsel ihtiyaçları karşılayacak, dürtülerini uyaracak yaşantılara, kişilere, fantezilere olan ilgi ve arzusudur. Her bireyin cinsel ihtiyaç ve istek sıklığının farklı olabileceği unutulmamalıdır.



Cinsel isteği belirleyen faktörler



Cinselliğe ve bedeninize olan ilginizi; yaşam enerjiniz, geçmiş yaşantılarınız, cinselliği tanıma biçiminiz, ilişki kurma tarzınız, kişilik özellikleriniz ve yaşadığınız kültürün öğeleri belirler. Cinsel ihtiyaçlar bireyin tüm diğer ihtiyaçları ile bağlantılı ve bir aradadır. Zaman zaman öne çıkıp zaman zaman gerileyebilir.



Cinsel isteksizliğin tek bir sebebi yoktur



Bazen tek, bazen de birden fazla koşul bir araya gelerek isteksizliğe sebep olabilir. Bunlardan en önemlileri; psikolojik ve psikodinamik faktörler, cinselliğin tekdüze ve duyarsız yaşanması, cinsel bilgisizlik ve cinsellikle ilgili kulaktan kulağa aktarılmış yanlış bilgilerdir.



Cinsel isteksizlik sorunu, çoğunlukla kadına özgü bir sorun olarak görülür. Bu algı; ‘Erkek her zaman cinsellik için hazır ve isteklidir' cinsel miti ile yakından ilgilidir. Oysaki cinsel isteksizlik ile yardıma başvuran erkek ve kadın sayısı eşittir.



Cinsel isteksizlikte uyarılma sorunu



Özellikle “uyarılma” fazındaki sorun cinsel soğukluğun sebeplerinden biridir. Sevişme sırasında geri bildirim verilememesi ve istek ve ihtiyaçların dile getirilmemesi, uyarılmanın gerçekleşmesini engeller. Yani, beden cinsel yaşantıya hazır hale gelmez, tepki vermez. Uyarılma fazı gerçekleşmediğinde diğer fazlara da geçilemez ve orgazm da gerçekleşmez. Yeterli cinsel uyarım olmadığında, cinsel ihtiyaç ve beklentiler karşılanmadığında cinsel istek de giderek körelebilir.



Bir cinsel isteksizlik örneği



Üç yıl flört edip, yaklaşık bir senedir nişanlı olan genç çift, cinsel birleşme olmaksızın bazı yakınlaşmalar yaşarlar. Bundan karşılıklı zevk alır ve bir araya gelecekleri zamanları iple çekerler. Ancak evlendikleri günden itibaren kadın giderek daha da isteksiz olmuştur.



Neredeyse eşinden kaçar, bazen de sadece eşi istiyor diye birlikte olmayı kabul eder hale gelmiştir.

Sanki evlilik öncesinde nişanlısı ile o güzel anları yaşayan o değil gibidir…



Cinsel isteksizlik sorunu nasıl çözülür?



Bu örnekte evlendikten sonra başlayan bir cinsellikten soğuma görüyoruz. Birleşme olmayan dönemde sevişmeye ağırlık verilerek, klitoral olarak uyarılan ve zevk alan kadın, birleşmeden sonra uyarım eksikliği yaşamış ve giderek cinsellikten uzaklaşmış olabilir. Evlilikle birlikte başlayan, sevişmenin geri planda kaldığı, birleşme odaklı cinsellik, kadının uyarımı için yetersiz olur. Bu ve benzeri problemler, bilgilenme ve yeterli uyarımın sağlanması ile çözülebilir.