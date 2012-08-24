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Çin'e kafa tutan ucuz ayakkabıcı battı

Ucuz ayakkabı satışları ile adından uzun bir süre söz ettiren Haan-gar Ayakkabı iki yıldan bu yana içinde bulunduğu mali darboğazı aşamayınca üretim ve satışlarını durdurma kararı aldı.

24 Ağustos 2012 Cuma 17:00
Çin'e kafa tutan ucuz ayakkabıcı battı

Bir dönem 220 kadar mağazası bulunan Haan-gar'ın piyasaya 32 milyon lira seviyesinde borcu bulunuyor.

“Çin’e kafa tutan adam” sloganı ile ün yapan Haan-Gar Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Selçuk “daha fazla dayanamadık” dedi ve ekledi : “Bayramdan sonra fabrikayı ve 80 kadar mağazayı kapattık.”

Piyasaya 32 milyon liralık bir borçlarının olduğunu söyleyen Selçuk, iflas erteleme başvurusunda bulunmadıklarını ifade ederken, alacaklı firmaların haklarında iflas kararı talep edip etmeyeceklerine bilmediğini söyledi.

FABRİKA VE MAĞAZALARI KAPATTI
Bayram sonrası üretim yaptıkları tesisi kapattıklarını söyleyen Selçuk “Daha fazla dayanamadık. Giderek kötüye gidiyordu. Kapısına kilit vurduğumuz tesisi Türkiye’nin en büyük ayakkabı üretim tesisiydi. İşlerin iyi olduğu dönemde 900 kadar çalışanımız vardı. En son bu sayı 600’e kadar geriledi. 80 kadar da mağazamız vardı. Bunları da kapattık” dedi.

Selçuk, kendilerinin yaşadığı sıkıntının yanı sıra sektörden çok sayıda firmanın benzer durumda olduğunu öne sürdü.

UCUZA SATIŞ SONU OLDU
Konuya yakın sektör kaynakları ise Haan-gar’ın yaşadığı sürecin altında maliyetin altında satış ve agresif büyüme politikası olduğu görüşünde. Aynı kaynaklar, Haan-gar’ın iflası ile birlikte onlarca küçük saya atölyesinin zor duruma düştüğüne işaret etti.

'AYAKKABI KÖYÜ' KURACAKTI
Babası gibi tornacı olmak istemeyen Selçuk’un ayakkabı sektöründeki macerası spor malzemeleri satarak başladı. İlk kurduğu mağaza zinciri Chi’yi 2004 yılında satan Selçuk, bu satışla elde ettiği sermaye ile Haan-gar’ı kurdu. Kilo ile ayakkabı satışları yapan, mağaza açılışları izdihama dönüşen Haan-gar’ın Türkiye’nin hemen her yerinde mağazası bulunuyordu. 2009 sonunda toplam 220 mağazaya ulaşan Haan-gar’ın yurtdışında da mağaza açma planları da bulunuyordu.

Haan-gar Ayakkabı, İstanbul’daki üretiminin yanı sıra Çorlu’da da 'ayakkabı köyü' kurma kararı almıştı. Çorlu OSB’de 200 bin metrekarelik bedelsiz alan tahsis edilen Haan-gar, Nisan 2010’da üretime başlayacağı tesislerde 6 yıl içinde 7 bin 500 kişiye istihdam sağlama planının olduğunu açıklamıştı. Haan-gar’ın Çorlu’da kuracağını açıkladığı entegre tesis beklentisi kentte de büyük beklentilere yol açmıştı. Ancak söz konusu tesis kurulmadığı gibi, OSB yönetimi tarafından verilen arazi de geri alındı.

(Hürriyet)

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