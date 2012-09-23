Cimbom’dan ter idmanı

Galatasaray, Türk Telekom Arena’da Akhisar Belediyespor engelini rahat aştı. Sarı kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederken, Burak Yılmaz kaydettiği 2 gol ve 1 asistle karşılaşmaya damga vurdu.



Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında lider Galatasaray, ligin yeni takımlarından Akhisar Belediyespor’u Türk Telekom Arena’da ağırladı.



Galatasaray, rakibini Burak Yılmaz(2) ve Sercan Yıldırım’ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Ligde oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanan sarı kırmızılılar puanını 13’e çıkartırken, Akhisar Belediyespor 5 puanda kaldı.



Galatasaray sahaya Muslera, Eboue, Dany, Cris, Riera, Hamit Altıntop, Melo, Selçuk İnan, Emre Çolak, Sercan Yıldırım ve Burak Yılmaz ilk 11’i ile çıkarken, Akhisar Belediyespor da Oğuz Dağlaroğlu, Çağdaş Atan, Kürşat Duymuş, Merter Yüce, Mert Kaytankaş, Sonko, Ahmet Cebe, Mustafa Aşan, Güray Vural, Emrah Eren ve Mehmet Yılmaz ilk 11’i ile sahada yer aldı.

Hakem Metin Kalkavan’ın başlama düdüğüyle birlikte oyunu rakip sahaya yıkan Galatasaray, ilk dakikalarda Akhisar Belediyespor savunmasına zor anlar yaşattı. 5. dakikada ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören noktada serbest vuruş kazanan sarı kırmızılılar, Selçuk İnan ile bu pozisyonu değerlendiremedi.



Akhisar Belediyespor kalesine yüklenmeye devam eden Galatasaray, gol perdesini 28. dakikada Burak Yılmaz ile açtı. Emre Çolak’ın rakip ceza sahası içinde yerden verdiği pasla birlikte topla buluşan Burak Yılmaz’ın şutu kaleciden geri döndü. Dönen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderen yıldız futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.



Galatasaray golden sonra da Akhisar Belediyespor’un kalesine etkili gelmeye devam etti. Oyunu kendi sahasında kabul eden rakibi karşısında kontrol elinde tutan sarı kırmızılılar, 35. dakikada Sercan Yıldırım ile skoru 2-0 yaptı.



Akhisar Belediyespor savunmasında Kürşat’ın yaptığı büyük hatayla birlikte Burak Yılmaz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Burak, sağ kanattan hareketlenen Sercan’a pasını verdi ve Sercan da boş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-0.



İlk yarının kalan bölümünde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken, Galatasaray soyunma odasına Burak Yılmaz ve Sercan’ın kaydettiği gollerle 2-0 üstün gitti.



Karşılaşmanın ikinci devresine de Galatasaray rakip sahada baskı yaparak başladı. Akhisar Belediyespor kendi sahasından çıkmakta zorlanırken, sarı kırmızılılar 58. dakikada farkı 3’e çıkardı. Orta alandan hareketlenen Sercan’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Hamit, sol taraftan gelen Burak’a pas verdi. Burak topu boş kaleye göndererek skoru 3-0 yaptı.



Maçın kalan bölümünde Galatasaray oyunu kontrol eden taraf olurken, Akhisar Belediyespor daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başladı. Ancak konuk ekibin çabaları skoru değiştirmedi. Sarı kırmızılılar da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve Galatasaray maçı 3-0’lık skorla kazandı.



RİERA İLE BU SEZON İLK KEZ

Bu sezon teknik direktör Fatih Terim'den istediği şansı bir türlü bulamayan İspanyol futbolcu Albert Riera, ilk resmi maçına Akhisar Belediyespor maçında çıktı.



TFF Süper Kupa, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 resmi maç geride kalmasına karşın hiç süre alamayan Riera, Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'nde sahaya çıkarak, bu sezon siftah yaptı.



Öte yandan, Burak Yılmaz ve Sercan Yıldırım da ligde ilk kez 11'de sahaya çıkma şansı buldu. Burak Yılmaz ligde geride kalan 4 maçın 3'ünde forma bulmasına karşın yedek kulübesinden gelerek süre alırken, Sercan Yıldırım ise sadece Kasımpaşa maçında 17 dakika sahada kalmıştı.



SAVUNMA YABANCILARA EMANET

Akhisar Belediyespor karşısında Galatasaray'ın savunmasında yabancı oyuncular yer aldı.



Kaleci Muslera'nın önünde savunmada Eboue, Dany, Cris ve Riera görev yapıyor.



Bu sezonki ilk maçında Riera, savunmanın solunda Hakan Balta'nın yerini alırken, Manchester United maçındaki başarılı oyunuyla övgü alan Dany ve o maçta yedek soyunan Cris, bu kez birlikte savunmanın göbeğinde görev yaptılar.



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sabri Sarıoğlu ve Ujfalusi ile cezası devam eden Engin Baytar, takımdaki yerlerini alamadılar.



ARİF ERDEM'E PLAKET

Galatasaray'ın iç saha maçlarında düzenlenen ''Galatasaray Efsanelerini Anıyor'' organizasyonunun Akhisar Belediyespor karşılaşmasındaki konuğu Arif Erdem oldu.



Akhisar Belediyespor karşılaşmasından önce düzenlenen törende, Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Arif Erdem'e Galatasaray ve Türk futboluna yaptığı hizmetlerden ötürü plaket takdim edildi.



Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 14 sezonda 7 lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan, birçok unutulmaz gole imza atan Arif Erdem, İspanya'da Real Sociedad takımının da formasını giyerken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımında hem yardımcı antrenör hem de teknik direktörlük görevlerinde bulundu.



HAMZA HAMZAOĞLU GALATASARAY'A KARŞI İLK KEZ

Galatasaray'ın eski futbolcularından olan Hamza Hamzaoğlu, teknik adam olarak ilk kez sarı-kırmızılı ekibin karşısına çıktı.



Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu, 1991-1992 ile 1994-1995 sezonları arasında 4 sezon sarı-kırmızılı formayı giyerken, iki kez de şampiyonluk sevinci yaşadı.